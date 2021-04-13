Meslek lisesi yeni binasına taşındı

Geçtiğimiz günlerde geçici kabulü yapılan Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaklaşık 600 öğrencisi ile yeni binasında eğitim öğretime başladı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu. Öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Abdullah Uçgun, "Okul binamızın inşaatı 2018 yılında başladı. Bugün itibariyle tamamlanarak, eğitim öğretime başladı. Alaşehirimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

Okul yönetimi Kaymakam Uçgun'a eşlik ederek okulun tüm bölümlerini gezdirerek, okul ve projeleri hakkında bilgiler verdi. 2018 yılı Mart ayında 4 milyon 771 bin TL ile ihale yapılıp, başlanan inşaat yaklaşık 3 yılda tamamlanarak, hizmete girmiş oldu.