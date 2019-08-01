Mesleki eğitim merkezi öğrencileri artık lise diploması alabilecek

Konuyla ilgili Kula Kaymakam Kemal Duru başkanlığında, kurum müdürlerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, şube müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz ve Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş ile birlikte, mesleki eğitimde yapılan değişiklikler ile ilgili toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, 12 Temmuz 2019 Tarihli Resmi gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını ifade ederek, bundan sonra mesleki eğitim öğrencilerinin yüz yüze eğitim programları ile diploma alabileceklerini kaydetti.

Kaymakam Duru, "Mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlık tarafından belirlenecek fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla almaları mümkündür. Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemede mesleki eğitim merkezi öğrencileri, fark derslerini kayıtlı oldukları okullarda tamamlayarak lise diploması almaya hak kazanmıştır denilmektedir. Bu düzenleme ile tercih yapmamış öğrenciler, 29 Temmuz - 2 Ağustos'ta nakil döneminde başvurularını mezun olduğu ortaokuldan mesleki eğitim merkezlerini tercih ederek, lise diplomasını ve bununla beraber 11. sınıf sonunda kalfalık, 12. sınıf sonunda ustalık belgelerini alabilirler" diye konuştu.

Mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilere maaş verilip sigorta yapıldığını ifade eden Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş ise “Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler aylık 560 TL maaş alırlar, ayrıca aylık sigortaları da yapılır. Haftanın 4 (dört) gün işbaşında eğitim, 1 (bir) gün okulda eğitim alırlar. Dört yıllık eğitim-öğretim yılı sonunda 'Ustalık Belgesi' alarak kendi işlerini kurabilirler, ya da özel sektörde iş bulabilirler. Arzu etmeleri halinde yine aynı kurumda alacakları ilave derslerle 'Meslek Lisesi' diplomasına sahip olabilirler, tercihlerinizde Mesleki eğitim merkezlerini de göz önünde bulundurmanızın yerinde olacağını bilmenizi isteriz” ifadelerini kullandı.