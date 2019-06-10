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Meteorolojiden 'Kuvvetli yağış uyarısı'

Meteoroloji’den yapılan yazılı açıklamada Manisa ve çevresinde 13 Haziran’a kadar devam edecek olan kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve anlık tahmin ve uyarıların takip edilmesi istendi.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada Manisa ve çevresinde 13 Haziran'a kadar devam edecek olan kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve anlık tahmin ve uyarıların takip edilmesi istendi.


Bayram haftası boyunca bölgede etkili olan sıcak hava yerini, yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlara bırakması bekleniyor. Hafta boyunca bölgede görülecek yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği, gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte azalarak hafta ortasından itibaren bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için kısa süreli meteoroloji tahminlerinin ve uyarılarının takip edilmesi istendi.


Kuvvetli yağışların 13 Haziran Perşembe Gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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