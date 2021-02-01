Meteorolojiden Manisa için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Manisa'nın merkez ve kuzeybatısında Saruhanlı, Akhisar, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Kuvvetli sağanak yağışların bu akşam 22.00'de başlayıp 2 Şubat gecesine kadar devam edeceği bildirildi.