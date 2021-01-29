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Meteorolojiden Manisa'ya lodos ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa için lodos ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Manisa il merkezi ile Saruhanlı, Turgutlu, Soma, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde bu gece saatlerinden itibaren


kuvvetli (21-50 kg/m) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, ani sel, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların 30 Ocak sabah 05.00'te başlayıp akşam 20.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Ayrıca 30 Ocak Cumartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla il genelinde fırtına 40-74 km/saat ve yer yer kuvvetli fırtına 75-90 km/saat şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Lodos fırtınasının 30 Ocak Cumartesi 03.00'te başlayıp 31 Ocak Pazar akşam 21.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.

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