İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden sis uyarısı

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 3 gün boyunca yoğun sisin etkili olacağı bildirildi.


Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün çarşamba, perşembe ve cuma günleri boyunca bölgemizin iç ve kuzey kesimlerinde, özellikle perşembe günü uzun süreli ve yoğun olmak üzere, gece ve sabah saatlerinde sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


Yapılan açıklamada yoğun sisin etkisini 20 Aralık Cuma günü öğle saatine kadar devam ettireceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.