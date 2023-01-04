Metin Şentürk Manisa'da gençlerle buluştu

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Manisa'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerle buluştu.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün "Genç Bakış Açısı Programı" çerçevesinde Manisa'daki KYK yurtlarında barınan üniversite öğrencileri ve sporcularla bir araya geldi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilere söyleşi ve konser düzenleyen Metin Şentürk, gençleri hem eğlendirdi hem de onlarla hayat tecrübelerini paylaştı. Gençlerin kendisi hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan Şentürk, onları sahneye çağırarak şarkılar söyletti.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da telefon bağlantısı ile katıldı. Burada gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Genç arkadaşlarımı gönülden selamlıyorum. Metin Bey sağ olsun, yurtlarda gençlerimizle buluşuyor. Sevgili gençler, yeter ki siz mutlu olun, biz sizler için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizin yeni yılını kutluyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Programa Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, yurt müdürleri, öğrenciler ve sporcular katıldı. Program sonunda Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sanatçıya mesir macunu ve çiçek takdim etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Çok kıymetli sanatçımız Metin Şentürk'ü ilimizde ağırlayarak gençlerimizle buluşturduk. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destek ve teşvikleriyle bizler bu programları gerçekleştiriyoruz. Amacımız gençlerimizin eğitimine, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu etkinliklerimizi artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.