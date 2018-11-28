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Metruk binada tarihi eser buldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Osmanlı dönemine ait çeşme ayna taşını metruk bir binada bulan şahıs tarihi eseri yetkililere teslim etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Osmanlı dönemine ait çeşme ayna taşını metruk bir binada bulan şahıs tarihi eseri yetkililere teslim etti.


Turgutlu'da bulduğu tarihi eseri devlet yetkililerine teslim eden Mehmet Duman, Osmanlı döneminde yapılmış bir çeşmeye ait ayna taşını metruk bir binada bulduğunu ifade etti.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Mehmet Duman isimli kişi, ikamet ettiği Albayrak Mahallesi Yaylalı Kapı Sokak üzerinde metruk bir binada tarihi eser olduğunu fark etti. İlk önce polislere haber veren Duman daha sonra Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerince arandı. Manisa Müze Müdürlüğüne bağlı yetkililer Turgutlu'ya gelerek çeşmeye ait ayna taşını inceleyerek eseri Mehmet Duman'dan teslim aldı. Ayna taşının Osmanlı'nın son dönemlerine ait olduğu 100 yılın üzerinde bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor.


Bulduğu çeşme ayna taşını yetkililere teslim eden Mehmet Duman, "Tarihi bir parça olduğu belliydi. Biz vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bulduğumuz çeşme ayna taşını devletimize teslim ettik" dedi.

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