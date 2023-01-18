Metruk binaların yıkımı hızlandırılacak

Vali Karadeniz bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yıkılan metruk binaların kalanının yıkım işlerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak ve kurul üyeleri katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmaları ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaları değerlendireceklerini ifade ederek, “Bağımlılıkla mücadele konusu genç nüfus başta olmak üzere bütün toplumların en önemli sorunlarının başında yer alıyor. Bu nedenle bu konuda yapılacak çalışmalar gençlerimizin sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve büyüdüklerinde de ülkemiz için faydalı, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olması açısından önemli.” dedi.

Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yıkılan metruk binaların kalanının yıkım işlerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirten Vali Karadeniz, tütün ile mücadele çerçevesinde kurumların azami ölçüde hassasiyet göstererek kurallara uymasının ve örnek olmasının önemine değindi.

Bağımlılıkla mücadelede 2022 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı kurul üyesi kurumların bağımlılık alanındaki kurumsal faaliyetlerinin icmali, yaşadıkları sorunlar ve yapacaklarını içeren çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi.