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Mevsimlik tarım işçileri Turgutlu'da güvende

Turgutlu Belediyesi korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekipleri sezonun başlamasıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerinin kalacakları bölgenin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.


Merkez ve kırsal mahallelerinin yanı sıra kamu kurum binaları, bankamatikler, bekleme duraklarının dezenfekte çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi sezonun başlamasıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerinin kalacakları bölgenin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Çampınar Mahallesine gelen, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık ve kovid -19 kontrolleri yapılan mevsimlik tarım işçilerinin kalacakları bölgede çevre temizliği, haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları ve kullanım alanlarının dezenfekte işlemlerini yaptı. Bölgeye ayrıca evsel atıklarının toplanması için yeterli sayıda çöp konteynırı da konuldu.



Mahalle muhtarlıkları dezenfekte edildi


Turgutlu genelinde günlük olarak sürdürülen dezenfekte çalışmalarında bugün ise Turgutlu Kaymakamlığı, Nüfus Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü, Gar Şefliği, İlçe Tarım Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ile Cumhuriyet, Subaşı, Mustafa Kemal, Atatürk ve Yeni Mahalle mahallerinin muhtarlık binaları da dezenfekte edildi.

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