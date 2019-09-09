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Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları hem eğlendi, hem öğrendi

Manisa’nın Salihli ilçesine diğer il ve ilçelerden tarımsal faaliyetlerde bulunmak üzere gelen ailelerin çocukları 4 hafta süren sportif faaliyetlerle keyifli anlar yaşayıp, gönüllerince eğlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesine diğer il ve ilçelerden tarımsal faaliyetlerde bulunmak üzere gelen ailelerin çocukları 4 hafta süren sportif faaliyetlerle keyifli anlar yaşayıp, gönüllerince eğlendi.


Salihli'nin Karayahşi ve Çapaklı mahallelerine tarımsal işlerde çalışmak için şehir dışından gelen ailelerin çocukları Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde eğitsel faaliyetler gerçekleştirildi. 4 hafta boyunca devam eden etkinlikte tenis, voleybol, sokak oyunları ve eğitici oyunlar oynayarak çocuklar eğlenceli ve keyifli zaman geçirdi.


“Salihli'nin bir tarım kenti olduğunu ve bundan dolayı pek çok mevsimlik tarım işçisi mi barındırdığını biliyoruz.” diyen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, “Bu ailelerle birlikte şehrimize gelen çocuklarımızın kalplerinde bir tebessüm zihinlerinde tatlı bir hatıra olmak istedik. Bu amaçla İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Salihli Ziraat Odası Başkanlığı ile güç birliği yaptık. Sonuçta ortaya çok güzel bir tablo çıktı. Çocuklarımız hem eğlendiler, hem öğrendiler. Böyle güzel ve anlamlı bir çalışmaya imza atan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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