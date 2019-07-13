Mezarlığın duvar çitlerini çaldılar

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kamu malını çalan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Hırsızlar, bu kez kamu malına göz dikti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde sürdürdüğü mezarlık duvar yapımında duvarın üzerine yerleştirilen çitler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kamuyu zarara uğratan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.