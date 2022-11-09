Mezarlık bilgi sistemi ile mezarlar kolay bulunacak

Manisalı vatandaşlar, yenilenen mezarlık bilgi sistemi ile harita üzerinden mezarın yerini bulabiliyor, mevtaya ait kayıtlardaki tüm bilgileri görüntüleyebiliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların vefat eden yakınlarının yerlerini mezarlıklarda rahat bulabilmesi için yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Mezarlık bilgi sistemini yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, özel bir çalışma yürüterek mezarları tek tek fotoğrafladı. Ardından, konum ve koordinat ölçümleri yapılarak bilgi sistemine aktarıldı.

Yürütülen çalışma hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Mezarlıklar Dairesi olarak bizim vatandaşlarımızdan en fazla aldığımız talep, ‘Mezarlığa geldim, yakınımın mezarını bulamıyorum' şeklinde oluyordu. Biz de bu konuda vatandaşlarımıza daha hızlı nasıl hizmet verebiliriz diye düşündük. Belediyemiz internet sitesinde yer alan Mezarlık Bilgi Sisteminde yeni bir sayfa açtık. Bu sayfada, vatandaşlarımız yakınlarının isim ve soy isimlerini girdiklerinde yakınlarının mezarlarına kadar yol tarifi alabilecekler. Mezar başına ulaştıktan sonra da sesli olarak Yasin veya Fatiha okutabilecekler. Bu hizmete vatandaşlarımız mezarlık içerisinde çeşitli noktalara konumlandırdığımız tabelalar üzerindeki QR kodu okutarak ulaşabiliyor. Vatandaşlarımızın bu şekilde mezarlıkları daha kolay bulabileceklerini düşünüyorum. Şehir dışında olan, tayin ve çeşitli nedenlerle şehir dışına giden yıllar sonra Manisa'ya gelen vatandaşlarımız mezarlıklara geldiğinde yakınlarının mezarlarını bu uygulama ile kolay bir şekilde bulabilecek” dedi.

Öte yandan, Kırtık ve Çatal Mezarlığı'nın bir bölümünde uygulamaya geçen çalışmanın, il genelinde bulunan tüm mezarlıklarda hayata geçmesi için çalışmalar yürütülüyor.