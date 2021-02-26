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Mezarlıklarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte il genelindeki mezarlıklarda temizlik ve ilaçlama çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, çalışmaları yürütürken, korona virüs tedbirlerine de dikkat ettiklerini ifade etti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ile mezarlıkların temizlik ve bakımları devam ediyor. Yıl boyunca yürütülen bakım onarım faaliyetlerinin yanında hava sıcaklarının artmasıyla beraber il genelinde bulunan tüm mezarlıkların mıntıka temizliği ve yabancı ot ilaçlaması konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe mezarlığında herbisit uygulamasına da başladı. Merkez mezarlıkların yabancı ot ilaçlamasını tamamlayan ekipler mahalle mezarlıklarında uygulamalara devam ediyor.



Korona virüs tedbirlerine dikkat ediliyor


Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan da takdir topladığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı ortamda yapmaları için çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini; ayrıca çalışmalar esnasında personellerin korona virüs tedbirlerine dikkat ettiklerini ifade etti.

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