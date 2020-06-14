Mezarlıklardaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor

Mezarlıklarda ot biçme ve ilaçlama gibi faaliyetlerini program dahilinde yürüten ekipler, mezarlık çevre duvarı inşası ve gerekli duvar tadilatlarını da titizlikle yerine getiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda hummalı çalışmalar gerçekleştiren Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlıkların bakım ve onarım ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ekipler bu kapsamda ot biçme ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mezarlık güvenliğinin sağlanması amacıyla çevre duvarı inşalarına da başladı.

4 mezarlıkta duvar çalışması tamamlandı

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, "Vatandaşlarımızın, ebediyete intikal eden yakınlarını daha temiz ve düzenli ortamlarda ziyaret etmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra duvar tadilatları ve mezarlık çevre duvarı inşalarına da başladık. Faaliyetlerimiz, vatandaşlarımızın da takdirini topluyor. Mezarlıkların daha güvenli hale gelmesi için ihtiyaç duyulan yerlerde mezarlık çevre duvarı inşalarını da gerçekleştiriyoruz. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, Selendi Çinan Mahalle Mezarlığı, Selendi Çortak Mahalle Mezarlığı, Köprübaşı Merkez Mezarlığı ve Turgutlu Merkez Mezarlığı'nda yürütülen çalışmaları tamamladık" diye konuştu.