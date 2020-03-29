İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarlıkta uyuşturucu ticaretine suçüstü

Manisa’da Kırtık Mezarlığı ve çevresinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs suçüstü yakalandı.

Manisa'da Kırtık Mezarlığı ve çevresinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, hakkında uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgiler bulunan 2 kişi Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Mezarlığı'nda ve çevresinde satış yaptığı tespit edilen Y.Y.'den 4 kişinin esrar satın almasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda yapılan üst aramalarında toplam 4, 01 gram esrar maddesi ele geçirilirken, Y.Y. isimli sokak satıcısı gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.