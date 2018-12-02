MHP Antalya Milletvekili'nden Başkan Ergün'e övgü

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Manisa'da geçirdiği kısa süre içerisinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün şehre kazandırdığı yatırımların, kamuoyunun takdirini kazandığını ve bu yönde söylemleri sıkça duyduğunu belirten Başkan, “Partililerimiz dışında da belediyemize övgüler gelmesi gurur verici. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Manisa programı dolayısıyla kendisine eşlik eden Sanayi Ticaret ve Enerji Tabii Kaynaklar Komisyonu Üyesi MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, resmi programların haricinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk de yer aldı. Sanayi Ticaret ve Enerji Tabii Kaynaklar Komisyonu'nun Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne düzenlediği seyahatte; Manisa ile ilgili gerek milletvekillerinin gerekse OSB yetkililerinin Manisa ile ilgili olumlu düşüncelerini aktardığını ve oluşan bu söylemlerin kendisini oldukça gururlandırdığını belirten MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Sanayi Ticaret ve Enerji Tabii Kaynaklar Komisyonu olarak Manisa OSB'ye bir seyahatte bulunduk. Bu yolculuk esnasında birlikte bulunduğumuz milletvekili arkadaşlarımız ve OSB yetkilileri, 2014'den sonra Manisa'nın şehirleşme anlamında önemli mesafe katettiğini dile getirdiler. Tabii bende MHP'li bir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek gurur duydum. Özellikle partililerimiz dışında da, belediyemizin övgüler alması bizim için gurur verici. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a teşekkür etti.