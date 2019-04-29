MHP İl Yönetimi'nden Başkan Ergün'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cengiz Ergün'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve il yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. İl Başkanı Baysal ve yönetimi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cengiz Ergün'e hayırlı olsun dileklerini iletti. İl Başkanı Ömer Baysal, seçim çalışmalarını birlikte yürüttüklerini hatırlatarak seçimlerin ardından il yönetimi olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediklerini kaydetti. İl Başkanı Ömer Baysal, 3 ay önce yapılan atama ile göreve başladığını hatırlatarak, “Biz üç hilali sancağa en yukarıya yükseltmek için elimizden ne geldiyse yaptık. Eksiklerimiz var mıdır, vardır. Ekibimle birlikte büyük bir efor sergilediğimizi düşünüyorum. Onlarla birlikteydik, beraberdik. Tabi ki sizin başarınız tartışılamaz. Allah izin verirse bu başarıların üzerine tek tuğla koyabilirsek, bizim tek düşüncemiz bu. Geçmişte olduğu gibi bu davaya tek tuğla koyandan Allah razı olsun. Biz de tek tuğla koyabildiysek, ileride koyabilirsek bizim için en büyük başarı bu. Arkadaşlarımın çoğu eskiden tanıdığım insanlar. İyi niyetle çalışmaya devam ediyoruz, yanınızdayız. Yapabileceğimiz ne varsa hiçbir hesap beklemeden biz buradayız” dedi.

“Eksiklerin tespitinin yapılması lazım”

Başkan Ergün, seçimlerin ardından yapılan çalışma ile eksiklerin tespit edilmesi gerektiğini belirterek, “Teşkilatların bir görevi de sahada yapılanları vatandaşlarımıza ulaştırabilmek. Ne kadar sosyal medya, basın olsa da birebir teması bizim arkadaşlarımızın yapması gerekiyor. Eksiklerimizi tespit ederek, daha iyiyi yakalamak için çalışmalara devam etmemiz lazım. Ben inanıyorum ki sandık görevlileri noktasında Manisa'da çok başarılı olduk. Muazzam bir çalışma hazırladık, yeni bir yazılımla bütün verileri Anadolu Ajansı'ndan bile önde gittik sahada. Bunun süresini daha da kısabilir miyiz sahada bunun çalışmasını yapmamız lazım. Yapmamız gerekenlerden biri her ilçede her mahallede mahalle temsilcilikleri oluşturularak, üyeliklerin yeniden gözden geçirilerek, yeni bir yapılanmayı bu 5 yıllık süre içinde yapmak lazım. Sahaya o mahalledeki temsilcilerinin çalışmaları daha uç noktalara götürebilmeleri gerekir. Bunun ilçe ilçe, mahalle mahalle masaya yatırılması lazım” dedi.

Başkan Cengiz Ergün, seçim döneminde yapılan çalışmaları hatırlatarak, “Seçim döneminde her şeyden önce arkadaşlara, başta şahsınız olmak üzere, hem yeni yönetimin de seçilmesiyle hem de sahada yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Bizler tek başımıza hiçiz. Teşkilatlar olduğu sürece, il başkanlığı, ilçe başkanlıkları, kadın kolları, ocağımızın çaba ve başarısı içinde emeği var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Yanımızda olan, yürüyen, üç hilali bu burçlara dikmemizde yardımcı olan herkese Allah razı olsun diyorum. Rabbim utandırmasın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim için gurur veren noktalardan bir tanesi 17 ilçenin tamamında birinci olarak bayrağı tamamladık. 357 bin oyumuzu bugün itibariyle 461 bine getirmiş olmak, yüzde 40'lardan yüzde 53 gibi bir orana çıkartmak ayrı bir gurur vesilesi” dedi.

“Cumhur İttifakını da unutmamak gerek”

Başkan Ergün, seçim sürecinde oluşturulan ittifaka da değindiği konuşmasında, “Hem Genel Başkanımız Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaklaşa almış oldukları karar ile ittifak adayı olarak burada seçimlere girdik. Bunun da katkıları inkar edilemez. Biz herkesi bu güne kadar kucakladık. Her kesimden oy aldık, sağcısı, solcusu demeden kimseye bakmadan herkesten oy, destek istedik. Gelinen bu noktada başarılı olduğumuz kanaatini taşıyoruz. 10 yıllık süre içinde ayrım gözetmeden hizmetlerimizi 17 ilçemiz ve bin 88 mahalleye götürmeye çalıştık. Aynı çizgide bu süreçte de hizmetlerimizi götürmeye çalışacağız. Allah mahcup etmesin” diye konuştu.

Başkan Ergün ayrıca, ziyarette partinin yeni il binasının da hayırlı olması dileklerini iletti.