İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok'un testi pozitif çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok’un önceki gün yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok'un önceki gün yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Baytok'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine evinde devam edildiği öğrenildi.


MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, önceki gün korona virüs belirtileri göstermesi üzerine kendini evde karantinaya alarak test yaptırdı. Baytok'un yaptırdığı test sonucu pozitif çıkarken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Baytok'un tedavisine evinde devam ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.