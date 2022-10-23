MHP Lideri Bahçeli Manisa'da

Açık hava toplantısı için Manisa'ya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, Manisa protokolü ve MHP kadroları tarafından coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

‘2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' mitingleri çerçevesinde Manisa'ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dinleneceği otelin önünde Manisa protokolü, milletvekilleri, MHP Genel Merkez Kadroları ve partililerden oluşan coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Genel Merkez Yönetim kadroları, milletvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ve çok sayıda partili tarafından karşılanan MHP Lideri, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bir süre otelde dinlenen Genel Başkan Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting öncesinde Manisa protokolüyle sohbet etti.