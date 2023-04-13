MHP Manisa Milletvekili adayları tanıtıldı

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Manisa Milletvekili Aday Tanıtım Töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından milletvekili aday tanıtım töreni düzenlendi. Yunusemre Millet Çarşısı'nda düzenlenen programa; MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MYK Üyesi Manisa Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, İlçe Belediye Başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP İlçe Başkanları, MHP Manisa Milletvekili Adayları ve partililer katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şehitlerimizin ruhuna ithafen dualar edildi. Akabinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlama konuşmasının olduğu video gösterimi gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden zaferle çıkacaklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı

Tosuner'in ardından partililere hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan asrın felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Birlik ve beraberliğimizin ortaya koyduğu kararlılık ve azimle bu yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve Allah'ın izniyle millet olarak yeniden ayağa kalkacağız” dedi.

“En iyi şekilde temsil etmenin çabası içerisinde olduk”

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nı en iyi şekilde temsil etmenin çabası içinde olduğunu belirten Başkan Ergün, “2009 yılından bu yana Manisa burçlarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin şanlı 3 hilalini dalgalandırıyor olmaktan, bu kadim şehre hizmet etmekten ve üretken belediyecilik ilkesini en güzel şekilde benimseyen ve uygulayan bir belediye olmaktan duyduğum mutluluk ve gururla karşınızdayım. Destekleriniz, değerli katkılarınız ve hemşerilerimizin bizlere duyduğu güvenle halkımızın emaneti olan bu makamlarda, Milliyetçi Hareket Partimizi, Cumhur İttifakımızı en iyi şekilde temsil etmenin çabası içinde olduk. Şöyle geriye dönüp baktığımda; bütçesini en iyi yöneten, en fazla yatırımı yapan, evlatlarımız için doğayı en çok koruyan, çiftçisini baş tacı ederek üretimin destekçisi olan, yoksulun, dar gelirlinin, ihtiyaç sahibinin ve gözü yaşlının yoldaşı olan ve halkının emanetine sahip çıkmasıyla 30 büyükşehir belediyesi arasında kamu kaynaklarını en iyi kullanan bir belediye olarak hemşerilerimizin hizmetkârı olduk. Rekorlar kırdığımız asfalt çalışmalarından altyapılara, atıksu arıtma tesislerinden prestij caddelere, modern spor tesislerinden kırsal kalkınma desteklerine ve sosyal yardımlara kadar onlarca hizmet ve yatırımımız için Büyükşehir olduğumuz günden bu yana şehrimize 6 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptık ”dedi.

"Cumhur İttifakı'nın zaferi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız"

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Ergün, “Bugün ‘Önce ülkem ve milletim' diyen Türk Dünyası'nın bilge lideri, değerli Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin temsilcileri olarak bir aradayız. Birbirinden değerli 10 milletvekili adayımız, ülkesine ve milletine hizmet için kutlu bir yola çıktı. Yüce Allah, hepsinin yardımcısı olsun. Çıkmış oldukları bu yolda başarılı olmaları için tüm kadrolarımızla en güzel şekilde çalışıp, Cumhur İttifakı'nın zaferi için elimizden geleni fazlasıyla yapacağımızdan şüphem yoktur” dedi.

“Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Birlik ve beraberliklerinin daim olmasını temenni eden Başkan Ergün, “Rabbim bu güzel birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyor, milletvekili adaylarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Manisa'mızda da 3 hilalin başarısını katlamak hepimizin tek gayesidir. Yüce Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

“Adayımız Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kararımız Milliyetçi-Ülkücü kadrolardır”

14 Mayıs günü bir bayram daha yaşayacaklarını belirterek, sözlerini tamamlayan Başkan Ergün, “Sözlerimi noktalamadan önce, Pazartesi günü idrak edeceğimiz Kadir Gecemizi ve 21 Nisan'da kutlayacağımız Ramazan Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah'ın izni ve aziz milletimizin takdiriyle inşallah 14 Mayıs günü bir bayram daha yaşayacağız. Partimizin vurguladığı gibi, bizim adayımız belli, kararımız nettir. Adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kararımız Milliyetçi-Ülkücü kadrolardır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şanlı cumhuriyetimizin 100. yılında, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Cumhur İttifakı olarak şehrimizi ve ülkemizi ileriye taşımaya devam edeceğiz. Rabbim, utandırmasın. Bu duygularla hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor, bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen kıymetli İl Başkanımıza, Ülkü Ocaklarımıza ve tüm ülküdaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türküm diyene!” ifadelerinde bulundu.

“Zaferimizi kutlamayı yüce Rabbimden diliyorum”

Başkan Ergün'ün ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “14 Mayıs'ta tarihimizin en önemli seçimlerine gidiyoruz. Bu seçim 100 yılın en önemli seçimleridir. Ülkemiz bir yandan yeniden demokrasi şölenine hazırlanıyor. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de siyasi istikrar temin edilmiştir. Manisa'mızın her bir ferdiyle, bütün değerleriyle, insanlarıyla, meslek gruplarıyla hemhal olarak davamızı tekrar anlatıp 14 Mayıs'ta büyük bir zafere imza atıp Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyla birlikte zaferimizi kutlamayı yüce Rabbimden diliyorum” dedi.

"Canla başla çalışacağız"

Akabinde konuşan MHP Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak ise, “Geçmiş dönemlerde bizlere darılmış bütün dava arkadaşlarımızı, ülkesini, vatanını, bayrağını seven bütün gönüldaşlarımızı tek tek dolaşıp Cumhur İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekilliğinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy kullanmaları için ikna etmek hepimizin vatan borcudur” ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayları partililere seslendi

Programın devamında sırasıyla konuşan milletvekili adayları Şehnaz Güvendik Arık, Mustafa Ünveren, Güngör Dinçer, Seval Başkesen, Hüseyin Şahin Erturan, Nadi Sarı, Deniz Sevim ve Öztürk Demir, bu seçimin ülkemiz için önemine değinerek, 14 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkacağına olan inancını belirtti. Konuşmaların ardından Başkan Ergün, milletvekili adaylarıyla birlik ve beraberlik fotoğrafı çekildi. Düzenlenen aday tanıtım programının ardından program iftar yemeğiyle sona erdi.