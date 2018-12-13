MHP'den Alaşehir'de birlik ve beraberlik toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaşehir İlçe Teşkilatı'ndan düzenlemiş olduğu birlik, beraberlik ve istişare toplantısı yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

MHP Alaşehir İlçe Teşkilatı birlik ve beraberlik toplantısı düzenledi. Papatya Garden Düğün Salonu'nda gerçekleşen istişare toplantıda hizmete geldiği günden bu yana gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Ali Uçak, "Benim hayatımda imkansız yok. Çok çalışıp Allaha dua etmek var. Bugüne kadarda Allahım bizi mahcup etmedi. Bugünden sonrada tek duam beni ve bizleri çok sevdiğimiz Alaşehirli hemşerilerimize karşı mahcup etmemesidir. Ben yıllardır siyasetin içinde aktif yer alan biri değilim. Çoğu siyasetçi gibi yapamayacağı sözleri söyleyip, süslü laflar edemem. Benim bu koltuğa oturmamdaki sebep Alaşehir'dir. Alaşehir'e duyduğum vefa borcudur. Davama olan sadakatimdir. Şuanda sizin sayenizde de ne kadar güçlü olduğumuzu ve ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha fark ediyorum” dedi.

MHP'nin bir dava partisi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Uçak, "Milliyetçi Hareket Partisi 5 bin şehidi olan büyük bir dava partisidir. Bu yüzden yükümüz ağırdır. Kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Liderimiz, Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi Allahtan korkar Yusuf yüzlülerden utanırız. Bu yüzden 31 Mart 2019 tarihine kadar yorulmayacağız, dinlenmeyeceğiz, uyumacağız. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Bizim en büyük gücümüz birlik beraberliğimiz ve inanmışlığımızdır. Sizlerin kardeşi, abisi ve bu partinin bir neferi olarak isteğim seçim günü sandıklar kapanana kadar durmadan partimiz için çalışmanız ve 3 hilalli sancağımızı Alaşehir Burçlarından indirmemek için bize destek olmanızdır" dedi.

İstişare toplantısının ardından MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve partililer, önce İlçe Kadın Kollarını ardından MHP İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını ziyaret etti.