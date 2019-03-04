MHP'li Akçay: "Cumhur İttifakı mertçe bir ittifaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde katıldığı açılış programında Cumhur İttifakı'nın mertçe bir oluşum ruhundan oluştuğunu dile getirirken Millet İttifakı'nın beka meselesini hiçe saydığını ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in demagoji yaptığına da dikkat çeken Akçay, "Birlikte hareket ediyorsunuz. Niye saklıyorsunuz? Çünkü bu bir zillet ittifakıdır. Aynı zamanda beka mücadelesi verdiğimiz bir dönemde maalesef, ABD'nin, Avrupa'nın, PKK'nın ve FETÖ'nün politikaları doğrultusunda hareket etmektedirler" dedi.

MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in demogoji yaptığını ve gerçekleri yansıtmayan açıklamalarda bulunduğunu dile getirdi. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin önderlik ederek kurduklarını Cumhur İttifakı'nın 'Pazar'a kadar değil mezara kadar' olduğunu vurgulayan Akçay gündeme dair açıklamalar yaparak, "Cumhur İttifakı, bir milli irade ittifakıdır, milli bir ittifaktır. Bunun siyasi parti yada seçim amacıyla yapılan bir ittifak değildir. Özü, ruhu tamamen ülkemizin bekası, istiklali, istikbali için yapılan bir ittifaktır. Kapsamı, ruhu, şumulü bellidir. Liderler ülkelerinin kaderini temsil ederler. Bugün de Türkiye'nin kaderini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli birlikte temsil etmektedirler. Cumhur İttifakı işte budur" dedi.

"Cumhur İttifakı mertçe bir ittifaktır"

Millet İttifakı'nın millete dürüst davranmadığını dile getiren Akçay, "Peki kendilerine 24 Haziran'da Millet İttifakı diyenlerle, 31 Mart için ittifaklarının adını vurgulamaktan ve ittifak yaptıklarını açık açık deklare etmeyen 4 parti var. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi de bir ittifak oluşturmuşlar ama birlikte resim vermekten bile imtina ediyorlar. Buna dahi cesaretleri yok. Cumhur İttifakı, delikanlıca, mertçe, yapılan açık ve şeffaf onurlu bir ittifaktır. Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım. İttifakları varmış ama sanki yokmuş gibi davranıyorlar. Yani bu zillet ittifakı milletimize karşı dürüst davranmıyor, yalan söylüyorlar" diye konuştu.

"Meral Akşener demagoji yapıyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in demagoji yaptığını öne süren Akçay, "Meral Akşener, demagoji yapıyor. Iğdır'da biz aday çıkarmayacağız diyor. İyi de kardeşim, Iğdır'da abdest alıp, İstanbul, İzmir, Ankara ve Manisa'da günah işlenmez. Birlikte hareket ediyorsunuz. Niye saklıyorsunuz? Çünkü bu bir zillet ittifakıdır. Aynı zamanda beka mücadelesi verdiğimiz bir dönemde maalesef, ABD'nin, Avrupa'nın, PKK'nın ve FETÖ'nün politikaları doğrultusunda hareket etmektedirler. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın zaferiyle neticelenecektir. Bu yeni sistemle, yeni ittifakta, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi pazara kadar değil mezara kadar sürecek. 2023'te lider ülke Türkiye yolunda çok daha güçlü adımlar atılacaktır" dedi.

"Türkiye tam bağımsız bir ülkedir"

Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olduğunun altını çizen Akçay, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti, hiç olmadığı kadar tıpkı Atatürk'ün dönemindeki gibi, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki, cumhuriyeti kurduğumuz yıllar gibi, tam bağımsız bir ülkedir. O yüzden bizi çekemiyorlar. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın en başta gelen güçlü, müreffeh bir ülkesi haline gelecektir. Bunu da Cumhur İttifakı sağlayacaktır. Türkiye'nin beka meselesini göz ardı ederek işi domates, biber ve patlıcanla gündemi meşgul edip kendi hain, sinsi ve zillet emellerini milletin gözünden saklamak istiyorlar."