MHP'li Akçay: “Kılıçdaroğlu, taktığı milliyetçilik maskesini cilalamak için Ümit Özdağ ile işbirliği yaptı”

Kılıçdaroğlu, taktığı milliyetçilik maskesini cilalamak için Ümit Özdağ ile işbirliği yapmış, protokol imzalamıştır” dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, basın toplantısı düzenledi. 14 Mayıs seçimlerini değerlendiren Akçay, Millet İttifakına yüklendi. Akçay, “Zillet ittifakı sözcüleri ve yandaşları 14 Mayıs seçimlerinin “Öcalan'a ve Demirtaş'a özgürlük seçimi olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaşacaklarını” söylemiştir. 14 Mayıs seçimleri öncesinde “Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın. Yerel yönetimlere özerlik getireceğiz. Kayyum uygulamasına son vereceğiz. Türk askerini Suriye'den çekeceğiz. S-400'lerden vazgeçeceğiz. KHK ile ihraç edilenleri bir haftada göreve iade edeceğiz, hatta onlara tazminat ödeyeceğiz.” diyen Kılıçdaroğlu, seçimlerde hezimete uğrayınca milliyetçilik maskesine bürünmüştür. 14 Mayıs öncesinde Kandil'e, Pensilvanya'ya ve Beyaz Saray'a selam duran Kılıçdaroğlu şimdi de milliyetçilik maskesi takarak Türk Milletini kandırabileceğini sanmaktadır. PKK'lı sözde yöneticiler, FETÖ'cü hainler ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP 28 Mayıs seçimleri için Kılıçdaroğlu'na açık destek vermiştir. Kılıçdaroğlu terör örgütleri nasıl olsa beni destekliyor diyerek yeni takındığı maskesiyle milliyetçi söylemlere sığınmıştır” dedi.

“Herkese kalp işareti yapan Kılıçdaroğlu şimdi masaları yumruklamakta, bağırıp çağırmaktadır”

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Akçay, “14 Mayıs öncesinde herkese kalp işareti yapan Kılıçdaroğlu şimdi masaları yumruklamakta, bağırıp çağırmaktadır. Yandaşları da zıvanadan çıkmış, sağa sola tehditler savurmaya başlamıştır. Helalleşme tiyatrosunun yerini hakaretler, küfürler ve tehditler almıştır. CHP'li belediyeler ve CHP ile irtibatlı sivil toplum kuruluşları, depremzedelere yaptıkları yardımları kesmekten çadırları toplamaya, kaldıkları yerlerden onları çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergilemektedir. Daha düne kadar depremzedelere bedava ev vadediyorlardı, bugün insanlarımızı kapı dışarı ediyorlar. Bu ne vicdansızlıktır. CHP trollerinin ve yandaşlarının sosyal medyada yürüttükleri ahlâksızlar, vicdansızlıklar ve insanlık dışı kampanyalar hepimizin malumudur. Eğer bunlara destek verirseniz sorun yok! Bunlara destek vermeyi bir kenara bırakın bunlar gibi düşünmezseniz vay halinize! Bunlar daha kaybettikleri bir seçimde böylesine bir hırsla sağa sola saldırıyor. Eğer bir de seçimleri kazansalardı Allah bilir neler yaparlardı?” ifadelerini kullandı.

“Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si taban tabana zıttır”

Türkiye Cumhuriyetinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Kılıçdaroğlu'nun taban tabana zıt olduğunu savunan MHP'li Akçay, “Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si taban tabana zıttır. Kılıçdaroğlu 20 Haziran 2014 tarihinde Habertürk Televizyonunda ‘Atatürk'ün CHP'si ile bugünkü CHP arasında dünya kadar fark var' diyerek bunu itiraf etmiştir. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine savaş açmıştır. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası tam bağımsız Türkiye için yedi düvelle savaşmıştır. Kılıçdarğlu'nun CHP'si mandacı zihniyetle yabancı başkentlerden iktidar dilenmekte, emperyalizmin taşeronluğunu yapmaktadır. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası Türkiye Cumhuriyeti'nin mili çıkarlarına sahip çıkmıştır. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye düşmanları ve terör örgütleriyle iş birliği yapmakta, Türkiye'nin milli çıkarlarına muhalefet etmektedir” diye konuştu.

“Millet ittifakının protokolünde Atatürk'ün adı bile yok”

Cumhur İttifakı protokolüyle Millet İttifakı protokolünü karşılaştıran Akçay, “Cumhur İttifakı protokolünde; ‘Cumhur ittifakının sadece bir seçim ittifakı olmadığı, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki bir duruş ve çerçevede tarihi bir birliktelik olduğu' ifade edilmektedir. ‘Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' hedefini yakalama azmi ile milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşatma iradesidir' denilmektedir. Millet ittifakının protokolünde Atatürk'ün adı bile yok. Zillet ittifakı 22 Mart 2023 tarihinde protokolünü imzalamıştır. Zillet ittifakının protokolünde; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün adı bile geçmiyor. Türk Milleti ifadesi kullanılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter ve milli bir devlet olduğu yer almıyor. Millet ittifakı protokolünde ayrılıklardan ve farklılıklardan bahsedilerek bölücülük yapılmaktadır. Bunların protokolünü sanki HDP yapmıştır” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulunan Akçay, “Kılıçdaroğlu terörle mücadele konusunda dün neredeyse bugün de aynı noktadadır. Ümit Özdağ 23 Mayıs'ta zillet ittifakı adayı Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyerek Kılıçdaroğlu'na destek vermiştir. Ümit Özdağ 2022 Eylül ayında ‘Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar' demiştir. Ümit Özdağ verdiği bu destek ile HDP, PKK ve FETÖ terör örgütüyle aynı çuvala girmiştir. Daha düne kadar Fetö'cülerle işbirliği yapıyor dediği İP başkanı ile ittifak yapmıştır. Kılıçdaroğlu ve HDP ile ilgili bu açıklamayı yapan Ümit Özdağ'ın birkaç ay sonra Kılıçdaroğlu'na açık destek vermesi bazılarını şaşırtmıştır. Ancak bizleri şaşırtmamıştır” diye konuştu.

Akçay sözlerini şöyle sürdürdü: “Kılıçdaroğlu, taktığı milliyetçilik maskesini cilalamak için Ümit Özdağ ile işbirliği yapmış, protokol imzalamıştır. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs öncesinde “terör, terörist Demirtaş'ın serbest bırakılması, yerel yönetimlere özerklik ve terörle ilişkili belediyelere kayyum atanması” noktasında nerede duruyorsa bugün de orada durmaktadır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türk Milleti çok iyi tanımaktadır. Kılıçdaroğlu FETÖ terör örgütünün kaset kumpasıyla CHP'nin başına gelmiştir. CHP'nin başına geldiği günden bugüne kadar da FETÖ terör örgütüne her türlü desteği vermiştir. 14 Mayıs seçimlerinde de FETÖ destekçilerini CHP listelerinden milletvekili yaparak Meclise taşımıştır”