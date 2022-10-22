MHP'li Akçay, Kırkağaçlıları mitinge davet etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Kırkağaç'a bir ziyaret düzenleyerek, vatandaşları pazar günü Devlet Bahçeli'nin yapacağı açık hava toplantısına davet etti.

MHP Kırkağaç İlçe binasında partililerle buluşan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ı, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç Ülkü Ocakları Başkanı Hakkı Seven, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşler Şube Müdürü Fahri Dinçer ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından bir açıklama yapan Akçay, tüm Kırkağaçlıları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin pazar günü Manisa'da düzenleyeceği mitinge davet etti.

Akçay, “Kırkağaç İlçe Teşkilatımızı ziyaret ederek Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 23 Ekim 2022 Pazar Günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceği, "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" temalı Manisa Mitingi ile ilgili olarak Kırkağaç İlçe Başkanımız Halil Boğaz, ilçe yöneticilerimiz ve ülküdaşlarımızla istişarede bulunduk” dedi.

Akçay, Kırkağaç ziyaretinin ardından Akhisar'a geçti.