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MHP'li Akçay, Rektör Ataç'la bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Millet Vekili Erkan Akçay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.


MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Millet Vekili Erkan Akçay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Rektör Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, yeni nesil vizyonu ile ülke yükseköğrenimine önemli bir katma değer sağladıklarını belirterek üniversitenin projeleri, çalışmaları ve mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta ilin milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Rektör Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesine desteklerini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Millet Vekili Erkan Akçay'a teşekkürlerini iletti.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin şehre olan katkısından duyduğu memnuniyeti ifade eden ve üniversitenin gelişimini yakından takip ettiğini dile getiren Akçay, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç'a tamamlanan ve devam etmekte olan projelerden dolayı tebriklerini iletti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar ile Prof. Dr. Kıvanç Günhan da hazır bulundu.

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