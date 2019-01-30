MHP'li Akçay'dan AK Parti'li Başkan Çelik'e tebrik ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, yeniden Şehzadeler Belediye Başkan adayı gösterilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten'i makamında ağırladı. Ziyaret esnasında Cumhur İttifakı'nın Şehzadeler Belediye Başkan adayı olan Ömer Faruk Çelik'i tüm teşkilatları ile birlikte destekleyeceklerini ifade eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Şehzadeler şehri Manisamızın Şehzadeler ilçesinde, değerli belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik kardeşimizi ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Kendisinin 5 yıllık hizmet süresince çok güzel hizmetler yaptığına Manisa halkımız ile birlikte hepimiz şahit olduk. İnşallah daha el birliği ile daha güzel hizmetleri yapmaya devam edecek. Bu birliktelik hukuki ve siyasi süreç olarak Cumhur İttifakı olarak devam edecek. Anayasa referandumu ile başlayıp 24 Haziran seçimlerinde ilk etabını tamamladığımız, 31 Mart seçimlerinde de ikinci etabını tamamlayacağımız seçim çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz. Cumhur İttifakı'nın Şehzadeler adayı olan Ömer Faruk Çelik'i canı gönülden tüm teşkilatlarımız ile destekleyeceğiz. Bu vesile ile de kendisine olan desteğimizin tam olduğunu da ifade etmek istiyorum. İnşallah Rabbim Ömer başkanımıza, şehrimize daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

AK Parti ve MHP teşkilatlarının yoğun çalışması ile Manisa'da Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden başarı ile çıkacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Değerli milletvekilimiz ile belediye başkanı seçildiğimizden bu yana çok sağlıklı bir diyaloğumuz vardı. Ankara'da kapısını her zaman bize açık tuttu. 2016 yılında Karaağaçlı Mahallemizde açılışını yaptığımız Alparslan Türkeş Mesire alanımızın açılışında da bizleri yalnız bırakmadı. Cumhur İttifakı adayı olmamız nedeni ile bugüne kadar ki olan birlikteliğimiz daha da sıklaşacak. Fikirleri ve desteklerinden hem şahsım hem de Şehzadeler halkımız daha fazla istifade edecektir. Sayın Erkan Akçay çalışmaları ile örnek aldığımız bir milletvekilimizdir. Bugünkü nezaketleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz burada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları ile birlikte el ele, gönül gönüle çok sıkı bir çalışma yapacağız. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak başta büyükşehir belediyesi olmak üzere, 17 ilçenin belediye başkanlıklarını bizler kazanacağız. Çünkü bizler insan merkezli, hizmet odaklı çalışıyoruz. Bugüne kadar herkesi kucakladık. Görev yaptığımız 5 yıllık süreç içerisinde herkesin belediyesi ve hizmetkârı olmak için çaba sarf ettik. Bunun inşallah sandıkta da bir yansıması olacaktır diye düşünüyorum. Değerli Milletvekilimiz Erkan Akçay'a bu nazik ziyaretleri ve destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çelik, ziyaret sonunda MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a filografi sanatı ile yapılmış olan el yapımı vav işlemeli tablo hediye etti.