MHP'li Akçay'dan Başkan Çerçi'ye tam destek

Mehmet Çerçi'yi ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi. Akçay, Başkan Çerçi'nin kurucu belediye başkanı olduğu ilçede 5 yıl boyunca güzel işlere imza attığını belirterek yeni dönemde de aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, makamında Milliyetçi Hareket Partisi {MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve parti yöneticilerini ağırladı.

Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını dile getiren MHP Grup Başkanvekili Akçay, Başkan Çerçi'nin yeni dönemde de başarılı projelere imza atacağını belirtirken, bu konuda kendilerine destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Akçay, “Mehmet Çerçi, ilçenin kurucu belediye başkanı olarak geçtiğimiz dönemde oldukça başarılı projeleri hayata geçirdi. Başkanımızın aynı başarıyı yeni dönemde de göstereceğine inanıyorum. Her zaman yanında ve destekçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Kendisine yeni dönemde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Mehmet Çerçi ise vatandaşların güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşaması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.