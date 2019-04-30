MHP'li Akçay'dan Başkan Kayda'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Salihli Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Zeki Kayda'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve il yönetimi ile ziyareti gerçekleştiren MHP Grup Başkanvekili Akçay, “Cumhur İttifakı çatısı altında Salihli Belediye Başkanlığı görevine ikinci defa seçilen Başkanımız Zeki Kayda'yı tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Zeki Başkanımızın her zaman yanında ve destekçisi olacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda ise 'hayırlı olsun' ziyaretlerinden dolayı MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve il yönetimine teşekkür etti. Başkan Kayda, “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin takdirleriyle Cumhur İttifakı MHP Salihli Belediye Başkan adayı oldum. Bu süreçte, MHP ve AK Parti ilçe teşkilatlarımızın uyumlu çalışmaları, Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın teveccühleriyle hizmet için verilen yetkiyi Salihli'mizin menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde kullanacağız” dedi.

Ziyarete, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetimi, Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Musa Şentürk ve MHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Tülay Köse de eşlik etti.