MHP'Lİ Akçay'dan 'Cumhur İttifakı' adayı Çerçi'ye ziyaret

Mehmet Çerçi, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ağırladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Başkan Çerçi ile yıllarca mecliste birlikte görev yaptıklarını kaydeden Erkan Akçay, ilçenin kurucu belediye başkanı olarak Yunusemre'ye güzel hizmetler yaptığını söyledi. Türkiye için 31 Mart Mahalli Seçimlerinin önemine dikkat çeken MHP Grup Başkanvekili Akçay, Cumhur İttifakı'nın Yunusemre'de büyük bir başarıya imza atacağını belirtti. Erkan Akçay, “Mecliste yıllarca birlikte mesai harcadığım bir dostumu ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. 5 yıldır Manisa'ya çok güzel hizmetler yapıyor. Bir kez daha yaptığı ve bundan sonra yapacağı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimlerini gerçekleştireceğiz. 24 Haziran'da gerçekleştirdiğimiz Cumhur İttifakı'nı bu seçimlerde de sürdüreceğiz. Sayın Mehmet Çerçi, Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Gönlümüzde partimizin adayı olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı, Manisa'da da Yunusemre'de de başarılı olacaktır. Kendisini kutluyor; güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, “TBMM'de birlikte mesai yaptığım bir arkadaşımı ağırlamaktan mutluluk duydum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesinin uygun olduğu kanaatine vardı. Biz de gönülden destekliyoruz. Bu ittifak yerel seçimde başarılı bir sonuç elde edecektir. Yunusemre de belediye başkan adayı olarak en başarılı sonucu güç birliği ile alacağımıza inanıyorum. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile dayanışma içerisinde önümüzdeki 5 yıl güzel hizmetleri Manisamız'a ve Yunusemremiz'e kazandıracağız” dedi.