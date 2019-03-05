MHP'li Akçay'dan sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na eleştiri

MANİSA (İHA) – MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstermediği gerekçesiyle eleştirmesine MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Akçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin ABD taşeronu Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün katıldığı televizyon programlarında ABD başkanı Trump'a tepki gösterilmediği iddiasıyla Sayın Genel Başkanımızı eleştirmiş, hak ettiği cevabı bizzat liderimizden almıştır. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ABD'ye yönelik 1 sayfada yaptığı eleştirilere karşılık Kılıçdaroğlu 1 cümlelik tepkisini 'ABD'ye tepkiyi sadece ben gösterdim' diyerek pazarlamaya çalışması komik bir saptırmadır. Konu açılmışken Kandil sözcüsü, ABD taşeronu, FETÖ muhibbi Kılıçdaroğlu'na soruyoruz: 1) Ekim 2018'de Almanya başbakanı Merkel FETÖ için daha çok bilgi isterken Kılıçdaroğlu bir tepki gösterdi mi? Hayır. 2) PKK ve FETÖ'ya kucak açan ABD ve Avrupa ülkelerine Kılıçdaroğlu'nun bir çift sözü oldu mu? Hayır. 3) Kasım 2018'de AİHM terörü öven, terörist saldırıları provoke eden bir siyasinin (Selahattin Demirtaş) serbest bırakılmasını isterken Kılıçdaroğlu ne yaptı? Aynı koroya katıldı. 4) Mart 2018'de Fransa'nın PKK/PYD ile Türkiye arasında arabuluculuk yapma hevesine Kılıçdaroğlu karşı çıktı mı? Hayır. 5) Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin her yıl raporlarıyla ülkemizin iç işlerine müdahale etme girişimlerine Kılıçdaroğlu ne tepki gösterdi? Aksine Türkiye'yi ve hükümeti Avrupa'ya şikayet etti. 6) Avrupa Parlamentosu koridorlarında PKK sergisi açılırken Kılıçdaroğlu'nun gıkı çıktı mı? Hayır. Bu soruların cevaplarını Türk milleti çok iyi bilmektedir. Ancak bilmediğimiz başka bir şey var: Kılıçdaroğlu zaman zaman yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiğinde neler konuşuyor, gündemine neleri alıyor? Kılıçdaroğlu konuşmalarını kamuoyuyla paylaşmıyor, gizli görüşmeler yapıyor. Milli güvenlik sorunu ve beka tehdidi haline gelen Kılıçdaroğlu ve avanelerine gereken cevap 31 Mart'ta sandıktan çıkacaktır" dedi.