MHP'li Akçay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Şebnem Fincancı başkanlığındaki Türk Tabipler Birliği, Kandil'in bir şubesi gibi çalışmakta, PKK terör örgütü ve Türkiye düşmanlarıyla birlikte hareket etmektedir. Sağlıkçı, doktor, hekim maskeleriyle Türkiye düşmanlarına, terör örgütlerine ve onun siyasi uzantılarına hizmet etmektedir” dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ile birlikte parti il binasında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Öner, 23 Ekim 2022 Pazar günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı mitinge Manisalıları davet etti. Öner'in ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bahçeli'yi Manisa'da ağırlayacak olmalarından dolayı heyecan içerisinde olduklarını belirterek, “Bu hafta Manisa için çok güzel bir hafta sonu yaşayacağız. Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Manisa'ya teşrifleri ve mitingini Manisa'da gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bütün teşkilatlarımız olarak ve çevre il ve ilçelerimizden gelecek olan vatandaşlarımıza Manisa'da hitap edecekler. Bu vesileyle bizler de Milliyetçi Hareket Partisinin 30 büyükşehir belediye içerisindeki tek Milliyetçi Hareket Partili büyükşehir belediyesi olması sebebiyle bizler de ayrı bir heyecan içerisindeyiz. Belli olan programa göre Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesinde miting sonrası ziyaret edeceklerdir. Kendilerine Manisa'da ve 17 ilçesinde bugüne kadar ne gibi hizmetler yaptık bunları anlatma fırsatı bulacağız” dedi.

“Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle siyasi istikrar sağlanmıştır”

Başkan Ergün'ün ardından konuşan MHP'li Akçay, Türkiye'de siyasi istikrarın sağlandığını belirterek, “2023'e doğru ‘Aday Belli Karar Net' temalı açık hava toplantılarımızın altıncısı 23 Ekim Pazar günü Manisa'da gerçekleştirilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il ve ilçe teşkilatlarımız açık hava toplantısı için seferber olmuştur. Hazırlık konusunda üstün çaba ve gayret gösteren her bir dava arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle siyasi istikrar sağlanmıştır. Artık Türkiye'de siyasi istikrar vardır. Türkiye milli çıkarları ve hedefleri doğrultusunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlı adımlarla ilerlemektedir. Türkiye küresel ve bölgesel bir aktördür. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle milli savunmada, ekonomide, enerjide, teknolojide sağlıkta ve dış politikada ve daha birçok alanda büyük bir atağa geçilmiştir. Türkiye üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle büyümektedir” diye konuştu.

“Pensilvanya'dan ve Kandil'den onay almadan ‘Adayımız budur' diyemiyorlar”

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını halen belirleyemediğine dikkat çeken Akçay, “Cumhur İttifakıyla yarışamayacağını anlayan ‘zillet ittifakı' okyanus ötesi ve Kandil'deki akıl hocalarının talimatıyla 6'lı masa etrafında toplanmıştır. Bunların kendilerine ‘6'lı Masa' dediğine bakmayın. Bir de masanın altında saklanan HDP var. Akıl hocalıklarını yapan ve masayı yöneten ABD, Kandil ve Pensilvanya var. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı henüz belli değildir. Bunlar hala daha aday kim olacak onu tartışıyorlar. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda icazeti milletimiz yerine uluslararası aktörlerden almak için ABD'ye gitmiştir. Çünkü bilmektedir ki zillet ittifakı adayını 6+1 formatlı masa değil dış güçler belirleyecektir. ABD Başkanı Biden'dan, Pensilvanya'dan ve Kandil'den onay almadan ‘Adayımız budur' diyememektedirler. Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun cevabını yanlış yerde aramaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı seçecek, belirleyecek ve yetkilendirecek güç ne AB'dir ne ABD'dir ne Pensilvanya'dır ne de Kandil'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek icazet yeri Türk milletidir” ifadelerini kullandı.

“8 saat süreyle ortadan kaybolması ziyadesiyle kuşkuludur”

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki kayıp 8 saatlik olayı hatırlatan Akçay, “Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ne yaptığı, kimlerle temas kurduğu az çok bellidir. Kendisine eşlik eden CHP heyetini ve gazetecileri atlatarak 8 saat süreyle ortadan kaybolması ziyadesiyle kuşkuludur. Kılıçdaroğlu FETÖ'cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya'da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak mecburiyetindedir” dedi.

“TTB kalpleri vatan sevgisiyle çarpan hekimlerimizin temsilcisi değildir”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın PKK/YPG terör örgütünün sözde yayın organına açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP'li Akçay, “Türk Tabipler Birliği diye kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu var. Belirtmeliyim ki PKK destekçisi Şebnem Fincancı başkanlığındaki Türk Tabipler Birliği yönetimi kalpleri vatan millet sevgisiyle çarpan hekimlerimizin asla temsilcisi değildir. Şebnem Fincancı başkanlığındaki Türk Tabipler Birliği, Kandil'in bir şubesi gibi çalışmakta, PKK terör örgütü ve Türkiye düşmanlarıyla birlikte hareket etmektedir. Sağlıkçı, doktor, hekim maskeleriyle Türkiye düşmanlarına, terör örgütlerine ve onun siyasi uzantılarına hizmet etmektedir. Şebnem Fincancı PKK terör örgütünün propagandasını yapmaktan yargılanmıştır. Türkiye'nin terör örgütüne karşı yaptığı operasyonlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istemiştir. ‘Barış için Öcalan'a özgürlük platformu'nun kurucularındandır. Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımıyla suçlamıştır. FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik kumpaslarına açık destek vermiş müdahil olmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'nün rolüne ilişkin belge olmadığını söyleyerek bu terör örgütüne sahip çıkmıştır. Teröristlere dostluk ve barış ödülleri vermiştir” ifadelerini kullandı.

“PKK destekçisi bu kişiye ilk destek CHP'den geldi”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Fincancı'ya destek verdiğini sözlerine ekleyen Akçay, “CHP, HDP ve İP milletvekilleri doktor maskesiyle bölücü terör örgütlerine ve Türkiye düşmanlarının propagandasını yapan bu Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Fincancı'yla 13 Ocak 2022'de ortak basın toplantısı düzenlemişlerdi. Bu Şebnem Fincancı adındaki PKK destekçisi, dün PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına çıkarak terör örgütlerine karşı ‘kimyasal silah kullanılıyor' diyerek şerefli Türk Ordusu'na iftira atmaya kalkışmıştır. PKK destekçisi bu kişiye ilk destek yine bir PKK destekçisi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan gelmiştir. Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından ‘Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi meclis gündemine sunacağım' demiştir. İşte CHP budur” dedi.