MHP'li Akçay'dan YSK'ya eleştiri

MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yüksek Seçim Kurulunun 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde haklarında soruşturma başlatılan ilçe seçim kurulu başkanları ve diğer yetkililerin seçimde görev yapacağını açıklamasına tepki göstererek, "Bunun bir izahı yok" dedi.

MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Manisa İl Teşkilatındaki bayramlaşma törenine katıldı. Akçay bayramlaşma öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Şehzadeler Belediyesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, partinin kadın kolları ve ülkü ocakları başkan ve üyeleriyle birlikte, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma programı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçay, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararına sert tepki gösterdi.

"YSK hukuki bir terim kullanmıştır"

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin aldığı kararla ilgili olarak CHP'nin YSK kararlarında oyların çalındığına dair bir ibare olmadığı söylemlerini değerlendiren MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, "Örnekleme yönetimiyle ve ya sondaj yöntemiyle ve ya bir kısım iptal edilen oyların sayımı neticesinde 850 bin oy sayılmış 16 bin oy sahibine iade edilmiş. Oylar bir usulsüzlük nedeniyle çalınmış. CHP diyor ki, 'YSK kararında oylar çalındı diye bir ibare yok' Yüksek Seçim Kurulu adeta bir mahkemedir. Seçim süreçlerini şeklini usulünü gözeten bir kurumdur. Bir hukuk metninde, 50 yılın bütün YSK kararlarına bakın hiç bir zaman oylar çalındı ibaresi bulunmaz. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki, 'Meydana gelen usulsüzlükler ve yolsuzluklar seçim sonuçlarına müessir olmuştur' Bu oylar çalındı demenin bir başka anlamıdır. YSK hukuki bir terim kullanmıştır. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"CHP'nin adayı işi şımarıklığa döktü"

CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun şımarık bir tutum sergilediğini savunan Akçay, "CHP'nin adayı 31 Mart'a kadar şirinlik yaptı. 31 Mart'tan sonra YSK kararına kadar mızmızlık yaptı. Ondan sonra da artık işi neredeyse şımarıklığa döndürdüler. 3 ayrı bir portre ortaya koydular. Bu tartışmalar bitmek zorunda. Artık önümüzdeki seçimlerde 2 belediye başkanı arasında geçecek bu yarışta bütün İstanbullu seçmenler gerçekleri gördü" dedi.

"İstanbul seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ işbirliği halindedir"

Terör örgütleri ve bazı ülkelerin İstanbul seçimlerinde CHP'yi desteklediğini ancak CHP'nin bu konuda sessiz kaldığını savunan Akçay, "PKK terör örgütü, FETÖ, Amerikası, Avrupa'nın bazı ülkeleri açık açık Türkiye'nin bir belediye başkan adayına desteğini açıklıyorlar. Bunlar da ağızlarını açıp da 'Ya lanet olsun sizin desteğinize. Bir terör örgütünün desteğini de istemiyoruz. Allah belanızı versin' diyemiyorlar. Bugüne kadar gıkı dahi çıkmayan bir CHP var. Bu kadar terör örgütü ele başlarına gıkı çıkmayan bir parti var. HDP diye PKK uzantısı parti açık açık yüzlerine 'Bizim sayemizde kazandınız. Bizim dediklerimizi yapacaksınız' diyor, 'Sen kimsin?' diyen yok. O nedenle İstanbul seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ işbirliği halindedir. Bu işbirliğinde de Türkiye'nin istiklalini, istikbalini ve istikrarını bozmaya yönelik bir gayret içerisindedir" diye konuştu.

"YSK son derece yanlış bir karar almıştır"

Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararıyla ilgili değerlendirme yapan MHP'li Akçay, "Yüksek seçim kurulu idari karar almıştır. Haklarında usulsüzlük ve yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yapılan ilçe seçim kurulu başkanları ve ilçe seçim müdürlerinin görevlerine devam edeceklerini ifade etmiştir. Bu yanlıştır. Bu hiç bir kamu kuruluşunda da olmaz. Hele ki YSK'da hiç olmaması gerekir. En azından soruşturmanın selameti bakımından bu seçim üzerine zaten bunların faaliyetlerinin gölge düşürdüğü iddiası var. Haklarında adli soruşturmalar da yapılmış. Yüksek Seçim Kurulu başta başkanı olmak üzere son derece yanlış bir karar almıştır. Bunun da bir izahı yoktur. Ancak neticede yapacak bir şey de yok. Bu durumda biz Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti teşkilatları olarak ve aziz milletimiz bütün İstanbullu oylarına sahip çıkacaktır. 1 oyun dahi zayi olmaması için her türlü gayreti dikkatli ve uyanık bir şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Akçay açıklamasının ardından partililerle bayramlaşarak birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.