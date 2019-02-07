MHP'li başkan Millet İttifakından aday oldu

Manisa'nın MHP'li Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar partisi tarafından aday gösterilmeyince Millet İttifakı tarafından İYİ Parti'nin belediye başkan adayı oldu.

Selendi Belediye Meclisi, başkan Yasin Dumlupınar başkanlığındaki son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Dumlupınar, "İYİ Parti'nin Selendi belediye başkan adayıyım. Bu benim son meclis toplantım. Seçime kadar Belediye Başkanlığını birinci başkan vekilimiz Ahmet Akşehirli yapacak. Ben bundan sonra başka bir kulvarda çalışma yapacağım. Millet İttifakın İYİ Parti'nin Selendi Belediye Başkanı adaylığım kesinleşti. Yarın basın açıklaması ile kamuoyuna duyuracağız." dedi.

Belediye Toplantı salonunda gerçekleşen Şubat Ayı meclis toplantısının ilk oturumunda komisyonlara gönderilen 4 madde 2. oturumda oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, "Sizlerle 5 yıldır görev yaptık. Sizlerle çalışmaktan onur duydum. Bu benim son toplantım. Yeni bir yola çıkacağız, yeni bir kulvarda yarışacağız. Selendi halkımız bize yetki verip teveccüh gösterirse İYİ Parti'den Belediye Başkan adayı olmam kesinleşti. Yeni bir kadro yeni bir ekip olacak. Seçim süresince kırgınlıkların ve dargınlıkların olmadığı barış içinde bir seçim geçirilmesini diliyorum. İnşallah 31 Mart'tan sonra kazanan Selendi olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun." dedi.

39 Yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan Yasin Dumlupınar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi veterinerlik fakültesinden mezun olduktan sonra Selendi'de serbest veteriner hekimliği yaptı. 2007-2010 yılları arasında MHP İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Dumlupınar, 2014 Yerel Seçimlerde de MHP Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın istifasının ardından Belediye Meclisinde yapılan oylama sonucu Selendi Belediye Başkanı seçilen Yasin Dumlupınar, partisi tarafından eski belediye başkanı Nurullah Savaş'ı başkan adayı olarak göstermesinin ardından İYİ Parti'den belediye başkan adayı oldu.