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MHP'li başkan toprağa verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde oğluna kiralık ev baktığı sırada beyin kanaması geçirerek tedavi altına alınan ve 5 günlük yaşam savaşını kaybeden MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde oğluna kiralık ev baktığı sırada beyin kanaması geçirerek tedavi altına alınan ve 5 günlük yaşam savaşını kaybeden MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan toprağa verildi.


MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, 5 Nisan günü oğluna kiralık ev baktığı sırada beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Apan, Salihli Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat sonrası Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada 5 gündür yaşam savaşı veren Apan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Apan için memleketi Alaşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Merkez Pazar Camii'nde düzenlenen törende Apan'ın sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Törende Ali Apan'ın annesi Emine, eşi Fadime, çocukları Gökberk, Mehmet ve kızı Emine güçlükle ayakta durabildi. Alaşehir İlçe Müftüsü Necati Kara'nın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Apan, Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP İl Başkanı Manisa Ömer Baysal, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz, eski Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve vatandaşlar katıldı.

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