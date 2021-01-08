MHP'li başkanın acı günü

Sarıgöl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı'nın 84 yaşındaki annesi Ümmü Buldanlı'nın vefat etti.

Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çevre ilçelerin MHP ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı'nın annesi Ümmü Buldanlı Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığında sevenlerin gözyaşları arasında toprağa verildi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, acılı aileye başsağlığı diledi.