MHP'li kadınlar öğrencileri sevindirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kitap ve kırtasiye yardımı' sosyal sorumluluk projesi ile Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu ve Ortaokuluna 400'den fazla kitap ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

MHP Manisa İl Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi okullara kitap ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunuyor. Projenin ilk okulu olan Yunusemre ilçesindeki 400 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu ve Ortaokuluna 400'den fazla kitap ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunularak eğitime destek verilmiş oldu.

MHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, böyle bir sosyal sorumluluk projesi içinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Okumanın önemini her zaman vurguladıklarını ifade den Özsoy, “400'ün üzerinde kitap getirdik. Çocukların bu heyecanını, bu sevincini görmek bizleri mutlu etti. Bu etkinliklerimiz devam edecek. İlk olarak Yunusemre'de bulunan Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda bu etkinliğimizi yaptık. Kitaplarımızı toplamaya başladık. Önümüzdeki dönemde de Şehzadeler ilçesinde tespit edeceğimiz bir okula kitap yardımında bulunacağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüz sağ olsun bu konuda bizlere yardımcı oluyor. İhtiyaç sahibi okulları tespit ediyorlar. Bizler de elimizdeki kitapları onlara veriyoruz. Çocuklarımız bol bol kitap okusunlar. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır. Her şey onlar için.” dedi.

Öğrencilere getirilen kitaplar için MHP İl Kadın Kolları'na teşekkür eden Okul Müdürü Ali Yıldız, öğrencilerin bu kitapları en güzel şekilde okuyup, bilgi sahibi olacağını söyledi. Öğrenciler de birbirinden güzel kitapları hediye eden kadın kollarına teşekkür ederken mutlulukları gözlerinden okundu.