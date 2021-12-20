MHP'li Öner'den Manisa Büyükşehir Belediyesine yönelik iddialara karşı sert açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesini hedef alan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimlerle ittifak halinde oldukları dahi şaibeli olan CHP yönetiminin Manisa'daki temsilcisinin MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyemize yönelik açıklamalarının bilgiden yoksun olarak yapıldığını vurgulamak istiyoruz. Araştırmadan, cevap hakkı gözetmeden dedikodu ve iftiradan ibaret olan açıklamalar gerçek dışı ve asılsızdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, meclis toplantısında gerekli açıklamayı yapmış, Sayıştay denetim raporları ile ilgili herhangi bir kamu zararı olmadığını net bir şekilde anlatmıştır" dedi.

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Sayıştay denetim raporları üzerinden Manisa Büyükşehir Belediyesini eleştiren CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'a tepki göstererek, iddiaların asılsız ve dedikodudan ibaret olduğunu söyledi. Öner, "Son günlerde CHP Manisa İl Başkanı ve onun yandaşlarının Milliyetçi Hareket Partili Manisa Büyükşehir Belediyemize yönelik iftiraya varan gerçek dışı açıklamaları üzerine bu kamuoyu bilgilendirmesini yapmamız kaçınılmaz olmuştur. Sayın il başkanı, bilgisi olmadan fikir üreterek hem kendisini hem de ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi küçük duruma düşürmektedir. Kendisinin anlayış ve kavrama ile ilgili bir sorunu olmamasını ummakla birlikte, gündemi iyi takip etmediği kanaatindeyiz. Zira bahsettiği sözde suçlamalar kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, meclis toplantısında gerekli açıklamayı yapmış, Sayıştay denetim raporları ile ilgili herhangi bir kamu zararı olmadığını net bir şekilde anlatmıştır. Öncelikle kimlerle ittifak halinde oldukları dahi şaibeli olan CHP yönetiminin Manisa'daki temsilcisinin MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyemize yönelik açıklamalarının bilgiden yoksun olarak yapıldığını vurgulamak istiyoruz. Sayıştay Raporunda, Gelir Yönetiminde Sağlanan Başarının Etkili Olduğu, Bütçe Yönetiminde Dengenin Korunduğu ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin 2020 yılında bütçe fazlası verdiği net bir şekilde ifade edilmiştir. Kaldı ki Büyükşehir Belediyemiz, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında 2020 yılı bütçe performans birincisidir. Bu başarıyı kıskanıyor olsa gerek ki, böylesine dedikodu ve kulaktan dolma bir ağızla adeta ezbere konuşarak büyükşehir belediyemizi karalamaya çalışıyor. İl başkanına bir kez daha hatırlatmakta fayda var. SPİLAŞ; Manisa Büyükşehir Belediyesinin dolayısıyla da Manisalıların şirketidir. Bu şirketin elde ettiği gelirler de Manisa Büyükşehir Belediyesinin geliri olarak belediyenin kasasında kalmaktadır. Belediyemiz bu reklam alanlarını ihaleye çıkararak 3. kişilere verebileceği gibi Büyükşehir Belediye Meclisimizde kabul edilen gelir tarifesi üzerinden de kiraya verebilir. Belediyemiz gelir tarifesi yöntemini seçmiştir ve Manisalıların parası, hemşerilerimizin cebinde kalmıştır. Dolayısıyla Sayıştay'ın bulgusunun tavsiyeden ibaret olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, yapılan denetimlerde de SPİLAŞ'ta bir usulsüzlük görülmediğini ifade ediyoruz. İl başkanının otopark paralarının belediyenin hesabına aktarılması ile ilgili asılsız suçlamalarını da kendisine aynen iade ediyoruz. İl genelindeki otopark yerlerinin proje çizimi, kamulaştırması ve inşaatı sürecinde büyükşehir belediyemizin otopark hesabında bakiye olmadığı için belediyemizin hesabından otopark hesabına kaynak aktarılmıştır. Otopark gelirleri arttıktan sonra belediyemiz hesabından yapılan yatırım bedeli otopark hesabından tekrar geriye aktarılmıştır. Durum bundan ibaret. Yani hesaplar arasında mahsuplaşma söz konusu. Bu durumu sanki usulsüzlük olarak il başkanının açıklaması, maalesef kendini içinden çıkılması zor bir duruma düşürmektedir. Sayıştay Raporuna konu olan MASKİ'nin Çevre Katkı Payı ile ilgili gerçekler de şu şekildedir. Çevre Katkı Payı, su gelirlerinin yüzde 1'i üzerinden hesaplanarak ilgili bakanlığa aktarılır. MASKİ, devletten alacağı KDV iadelerine karşılık Çevre Katkı Bedellerini göstermiştir. Kısacası karşılıklı bir hesaplaşma yapılmıştır. Hal böyleyken, bir siyasi partinin il başkanının ve onun medyası gibi davranarak, araştırmadan, cevap hakkı gözetmeden dedikodu ve iftiradan ibaret olan bu açıklamaları gerçek dışı ve asılsızdır. Sürekli seçimden dem vuran ilk seçimlerde MHP'li Büyükşehir Belediyemizi kazanacaklarını dile getiren Balaban'a ben de soruyorum: 3 dönemdir bunu neden beceremediniz? 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kendi bünyenizden aday bulamayıp, Büyükşehir adaylığını ittifak ortağınıza bıraktınız. Ağır bir farkla sandıkta yenileceğinizi bildiğinizden olsa gerek, böyle bir siyasi hamlede bulundunuz. 2009'dan bu yana olduğu gibi bundan sonra da üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışı ile hemşerilerimize en güzel hizmetleri biz vereceğiz" dedi.

"CHP'yi, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP'nin çizgisine getirdiniz"

CHP'nin kimlerle işbirliği yaptığını ve kimlerle kol kola olduğunu Türk Milleti'nin çok iyi bildiğini belirten Öner, "CHP, Türkiye düşmanları ve terör örgütü yandaşlarıyla işbirliği yapmakta, FETÖ terör örgütüne sahip çıkmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'yi, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP'nin çizgisine getirdiniz. CHP, iradesini PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP'ye teslim etmiştir. CHP ile PKK terör örgütünün maşası HDP arasındaki işbirliğinin en güzel örneklerini CHP'li belediyelerde görüyoruz. HDP'liler CHP kontenjanından belediye meclis üyesi yapılmıştır. CHP'li belediyelerde HDP'ye kontenjan ayrılmıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra kimsenin belediyelerden çıkarılmayacağına dair namus sözü vermişti. Seçimlerden sonra CHP'li İstanbul Belediyesi personel fazlalığı gerekçesiyle 13 bin kişiyi işten atarken, 33 bin kişiyi işe almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işe aldığı 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisini İçişleri Bakanlığına intikal ettirmiştir. Bakanlığa intikal ettirilen 14 bin kişinden 12 bin kişinin güvenlik incelemeleri yapılmıştır. İncelemesi yapılanlardan 455'inin PKK ve KCK kaydı, 80'inin DHKP-C kaydı, 20'sinin MLKP kaydı, 2'sinin de MKP kaydı olduğu görülmüştür. Yani güvenlik incelemesi yapılan 12 bin kişiden 557'sinin terör örgütleriyle bağı tespit edilmiştir. İncelemesi yapılacak olan 21 bin kişiden acaba daha neler çıkacaktır? Bu bilgiler göstermektedir ki, CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesini terör örgütlerinin rehabilitasyon merkezi haline getirmiştir" diye konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Sayıştay denetim raporları üzerinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, raporlara göre belediyeye bağlı SPİLAŞ'ın reklam panolarını ihalesiz olarak kiraladığını, otopark hesaplarında olması gereken yaklaşık 12 milyon liranın belediyenin cari hesabına aktarıldığını ve cari hesapta oluşan bu açığın neden oluştuğunun ise bilinmediğini öne sürmüş, ayrıca MASKİ'nin topladığı çevre katkı payları ve vergilerin neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aktarılmadığını ve bu toplanan vergilerin nerede, ne amaçla kullanıldığını sormuştu.