Mıcıra giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoldaki mıcır yüzünden kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Özgür Tangit (40) yönetimindeki 45 KB 8644 plakalı otomobil, Kavaklıdere Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giderken, yol inşaatının devam ettiği Piyadeler mevkiinde mıcıra kapıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil, istinat duvarına çarparak yan yattı. Yoldan geçen vatandaşların polisi araması sonucu olay yerine gelen itfaiye, jandarma, polis ve 112 ekipleri otomobilin içerinde sıkışan Özgür Tangit (40), eşi Mehtap Tangit (38), oğlu Egemen (10) ve kızı Halise Dila Tangit'i aracın camlarını kırarak çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Egemen Tangit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.