Millet Çarşısı'nda pazar yeri kuruluş komisyonu belirlendi

Yunusemre Belediyesi'nin Güzelyurt Mahallesi'nde hayata geçirdiği Yunus Emre Millet Çarşısı için Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu oluşturuldu. Komisyon Başkanı Mustafa Irmak ve komisyon üyeleri proje alanında incelemede bulundu.

Manisa'nın kangren haline gelen pazaryeri sorununu ortadan kaldıran Yunusemre Belediyesi, kısa süre içerisinde hizmete açmayı planladığı Yunus Emre Millet Çarşısı'nın Kapalı Pazar Yeri Kuruluş Komisyon üyelerini belirledi. Komisyon, Yunusemre Belediyesi, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şehzadeler Ziraat Odası, Manisa Tüketici Hakları Derneği, Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşuyor. İlgili komisyon üyelerinin oy birliği ile hazırlanan rapor, imzaların atılması sonrası Yunusemre Belediyesi'ne teslim edilirken; Komisyon üyeleri Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ile birlikte kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanan Pazar yerinde incelemede bulundu.

Kapalı ve açık otoparkın yer aldığı çarşıda; yaklaşık 400 esnafın satış yapabileceği pazar yeri, işyerleri, gençlik merkezi, Manisa'nın en büyük konferans salonu, mescit, tuvaletler, bebek bakım ve dinlenme odaları ile kafeteryalar bulunuyor.