Millet Eğitim Müdüründen ailelere ‘Mesleki eğitim' çağrısı

Çetin, mesleki eğitim merkezlerinden mezun olan öğrencilere lise diplomasının verildiğini açıklayarak, öğrencilerin haftada 1 gün okula gittiğini, haftada 4 veya 5 gün işyerinde beceri eğitimi alarak, iş kazaları ve mesleki hastalıklara karşı sigorta imkanını olduğunu belirtti. Mesleki eğitim merkezlerine giden öğrencilere asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30'u yani 560 lira aylık ücret verildiğini kaydeden Çetin, kalfalık ve ustalık belgelerinin de verildiğini vurguladı.

Ortaokul sonrası Manisa'da 19 bin öğrencinin mezun olduğunu belirten Çetin, “Bu öğrencilerimizin 2 bin 200 tanesini biz sınavla alan okullarımıza yerleştiriyoruz. Tabi ilimizin dışındaki diğer fen liselerine giden öğrenciler de var. Tercihini İzmir'den, Uşak'tan, Aydın'dan veya farklı illerden yana kullanan öğrencilerimiz var. Diğer Anadolu liselerimiz sınavla alan imam hatip liselerimiz, meslek liselerimiz onların kontenjanları aşağı yukarı yüzde 100 bir dolulukla yerleşti. Bunun dışındaki öğrencilerimiz öncelikli olarak Anadolu liselerini tercih ediyorlar. Hasan Türek Anadolu Lisesi, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi ve ilçelerimizin Anadolu liseleri gibi liselere yerleşiyorlar” dedi.

Bu okullar dışında alternatif eğitim kurumlarının bulunduğunu ifade eden Çetin, “Bunlardan üzerinde durmak istediğimiz halkımızın çok iyi tanımadığı ama biz çok önemli olduğunu düşündüğümüz, bildiğimiz mesleki eğitim merkezlerimiz var. Meslek eğitim merkezleri normal bir lise değildir. Eğitim sistemi farklıdır. Ama bugün ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştiren kurumlardır. Burada iş, meslek var. Burada işin içinde yaparak, yaşayarak öğrenilir. Burada eğitim süremiz 4 yıldır. Ancak bu 4 yıllık eğitimde haftada 1 gün okul dersleri vardır. Haftanın geri kalan 4 veya 5 günü öğrencimizin durumu, işyerimizin talebine göre iş yerinde çalışarak işin başında durur. Öğrencimiz çalıştığı için asgari ücretin net yüzde 30'u maaş alır. Kesintilerden sonra çocuğun eline net 560 lira maaş geçer. Düşünün 9. sınıf öğrencisi hem okuyor, bir meslek sahibi oluyor, 560 lira da maaş alıyor. Bu özellikle dar gelirli ailelerimiz için çocuğunun daha kısa yoldan hayata atılması, bir iş ve meslek sahibi olması açısından büyük bir avantaj diye konuştu.

Çocukların kabiliyetleri kapsamında işyerlerine yerleştirildiğini vurgulayan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maaşa bağlıyoruz. Çocuğumuz 1. yıldan sonra kalfalık, 4. yılın sonunda da ustalık belgesi veriyoruz. Ustalık belgesini alan 18 yaşında okuldan mezun olan öğrencimi kendi işini kurma hakkına sahip oluyor. Onun için kendisine gerekli olan belgeyi veriyoruz. Çocuk, ‘benim sermayem yok' derse gerektiğinde İŞKUR kendi işini kuranlara karşılıksız veya faizsiz destekleme kredisi veriyor. Kendi işini kurmazsa bile sanayide aylarca, yıllarca beklemeden iş sahibi olabilir. Mesleki eğitim merkezlerimizin yüzde 90 civarında işe yerleştirme oranı var. Türkiye'de hiçbir okul, hiçbir fakülte, tıp fakültesi gibi fakülteler hariç bu oranı yakalamıyor. Mesleki eğitim merkezleri bu konuda Türkiye'nin tek ayrıcalıklı kurumudur. O yüzden bu okullarımızın tercih edilmesi noktasında vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Onun için basınımızdan, vatandaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan, özellikle muhtarlarımızdan bu konuda ciddi destek bekliyoruz. Bu ülkede kimse çaresiz değil. Yani ben yoksulum, fakirim çocuğum okumayı çok sevmiyor, sınavlara girmek istemiyor diyen aileler için tam birebir. Burada sınav falan yok. Tezgahın başında işi yaparak öğreniyor. Bizim geleneksel kültürümüzde ahilik kültürü vardır. Burada kendi mesleğini öğrenip işini kurar. Derslerle, sınavlarla arası iyi olmayan öğrencilerimiz için bulunmaz bir nimettir. Üretimli sektörümüzün aradığı insanı bulması için bu yöne yönelmesini istiyoruz.” dedi.

Manisa'da 10 tanesi bağımsız, 5 tanesi okulların bünyemizde mesleki eğitim merkezi olduğunu kaydeden Çetin, “İlçe milli eğitim müdürlerimizle yaptığımız toplantıda bu işe önem verilmesini istedik. Bütün mesleki eğitim merkezlerimiz öğrencilerimizi bekliyor.” dedi.

Manisa'da kayıtlı öğrenci sayısının 800'den fazla olduğunu belirten Çetin, bu sene kayıt olan öğrenci sayısını ise 53 olduğuna dikkat çekerek, bu sayınını daha da artırılması gerektiğini vurguladı.