Millet İttifakı adayı Özdemir'den mahallelere havuz müjdesi

Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, "Sulama kanallarını DSİ ile görüşüp kapatacağız. Çocuklar kanalda yüzmesinler diye mahallelere yüzme havuzu yapıp, ücretsiz kurslar düzenleyeceğiz." dedi.

İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir DSİ kanalı geçen mahallelere havuz müjdesi verdi. Özellikle kanal ölümleriyle gündeme gelen bazı mahalleler için ‘Semt Havuzu Projesi'ni açıklayan İsa Özdemir, "Milletin belediyesinde hiçbir çocuk kanalda boğularak ölmeyecek" dedi. Nurlupınar, Turgut Özal ve Adnan Menderes mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede ‘Yüzme Havuzları' kuracaklarını söyleyen Millet İttifakının adayı İsa Özdemir şöyle konuştu: "Şehzadeler ilçesinde çocuklarımız kanallarda değil, havuzlar da yüzecek. Mahallelerde belirleyeceğimiz alanlara kuracağımız yüzme havuzlarıyla çocuklarımızı yüzmeye yönlendireceğiz"

Ücretsiz kurslar düzenlenecek

Çocukların yüzmeyi öğrenebilmeleri için belediye olarak ücretsiz kurslar düzenleyeceklerini belirten İsa Özdemir, "Haftanın belirlenen günlerinde, belirli saatlerde koyacağımız servislerle çocuklarımız mahallelerinden alınıp kurslara götürülecek. Yüzmeyi öğrenen çocuklar artık kanalda değil, mahallelerde kuracağımız ‘Semt Havuzları'nda yüzecekler. Şehzadeler Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlamında çığır atlayacak ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin önünü açacak" şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediyesinin ortak akılla yönetileceğini belirten Özdemir, "Hemşehrilerimizin tüm taleplerini not ediyoruz. Onların kararıyla Şehzadeler artık daha güvenli, daha huzurlu bir kent olacak, Şehzadeler İYİ olacak." diye konuştu.