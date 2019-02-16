Millet İttifakı adayı Şıktaşlı: “Beton belediyeciliği yapmayacağız"

CHP ve İYİ Parti'nin ortak olduğu Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Adayı Orkun Şıktaşlı, Köprübaşı, Gördes ve Demirci ilçelerinde CHP ve İYİ Parti teşkilatlarıyla buluştu.

Manisa'da Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, ilçelere çıkarma yaptı. Köprabaşı, Gördes ve Demirci ilçelerine giden Şıktaşlı, burada İYİ Parti ve CHP teşkilatlarıyla bir araya geldi. CHP ve İYİ Parti teşkilatlarında partililere buluşan Şıktaşlı, Köprübaşı ilçesiyle ilgili seçim vaatlerini anlattı. Yaklaşık bir saat boyunca ilçe teşkilatında partilileri de dinleyen Şıktaşlı, daha sonra Köprübaşı esnafıyla buluştu. Esnafla tek tek tokalaşan Şıktaşlı, destek istedi. Şıktaşlı ayrıca, kadın işletmeci Gamze Onur'a ait iş yerinin açılışını yaptı. Köprübaşı ilçe ziyaretinin ardından Borlu Mahallesi'ne de giden Şıktaşlı, burada pazaryerinde esnafa hayırlı işler diledi ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Şıktaşlı'ya CHP İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ünal Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı, CHP Köprübaşı İlçe Başkanı Mustafa Bilgili, İYİ Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Ali Şimşir ve partililer eşlik etti.

Ardından Gördes ilçesine giden Şıktaşlı, burada da CHP ve İYİ Parti teşkilatlarıyla buluştu. Partililerle istişarelerde bulunan Şıktaşlı, hem Gördes'te hem de büyükşehirde seçimi kazanmak için çalışacaklarını ifade etti. Şıktaşlı'yı Millet İttifakı'nın Gördes Belediye Başkan Adayı Mesut Efe, Gördes CHP İlçe Başkanı Nihat Ermiş, Gördes İYİ Parti İlçe Başkanı Raşip Atay karşıladı. İlçe teşkilatları ziyaretinin ardından Gördes esnafı da gezen Şıktaşlı, Manisa için büyük projeleri olduğunu ve kenti daha yaşanabilir bir hale getireceklerini söyledi. Gördes ilçesinin ardından Demirci'yi de ziyaret eden Şıktaşlı, Millet İttifakı'nın Demirci Belediye Başkan Adayı Haluk Şenyurt, CHP Demirci İlçe Başkanı Melih Kuru, İYİ Parti İlçe Başkanı Yılmaz Ercan ve partililerle bir araya geldi. İlçe başkanlarında partililerle sohbet eden Şıktaşlı, Demirci ilçesini kalkındıracaklarının sözünü verdi.

“Manisa altın çağını yaşayacak”

Şıktaşlı, hedeflerinin hem ilçelerde hem de büyükşehirde zaferi kazanmak olduğunu belirterek, “Manisa merkezden yönetilmeyecek. Bizim hedefimiz betonarme yapılara milyonlarca para harcayan belediyecilik olmayacak. Manisa'nın eksiklerini ve sorunlarını biliyoruz. Hedefimiz Manisa'nın kendi ekonomisini geliştirerek kendi ayakları üzerinde duran bir belediyecilik anlayışı izlemektir. Bunun için seçimi kazanmamız şart. Sizlerden isteğimiz bizim yapacaklarımızı ve vaatlerimizi halkımıza anlatmanızdır. Sizlere söz veriyorum. Hem ilçelerimiz hem de Manisa merkez bizimle altın çağını yaşayacak. Bunun için bizler hazırız. Manisa Millet İttifakı'yla mutlu bir kent olacak. Gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.