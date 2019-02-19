Millet İttifakı adayı Şıktaşlı'dan 4 ilçeye çıkarma

CHP ve İyi Parti'nin ortak olduğu Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, bir günde Saruhanlı, Akhisar, Ahmet ve Alaşehir İlçeleri'nde CHP ile İYİ Partili teşkilatlarıyla buluştu.

Manisa'da Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, bir günde 4 ilçeye çıkarma yaptı. Saruhanlı, Akhisar, Ahmet ve Alaşehir İlçeleri'ne ziyarette bulunan Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şıktaşlı, ilçelerde CHP ve İYİ Parti'li teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek, hem Manisa'daki hem de ilçelerdeki projeler hakkında bilgi verdi.

İlk olarak Saruhanlı ilçesini ziyaret eden Şıktaşlı CHP ve İYİ Parti teşkilatlarında partililere buluştu. Şıktaşlı Saruhanlı'da Manisa ve ilçe için yapacakları projeler hakkında kısa bilgiler verdi. Yaklaşık bir saat boyunca ilçe teşkilatında partilileri de dinleyen Şıktaşlı, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. İlçe esnafı tarafından sıcak karşılanan Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Saruhanlı ziyaretinden sonra Akhisar ilçesine geçen Şıktaşlı, burada da buluştuğu CHP ve İYİ Parti teşkilatlarıyla istişarelerde bulundu

Akhisar İlçesi'nin ardından Ahmetli ilçesine geçen Şıktaşlı, ilçe başkanları ve partililerle sohbet etti.

Alaşehir'i de ziyaret eden Şıktaşlı burada yaptığı konuşmasında projelerini anlatarak "Hizmetlerin tasarlanması son 5 yıldır hep merkezden oldu. Buna karşılık olarak da sıkıntıları sorunları bilmeyen bir büyükşehir belediyesi ilçelere gerekli olan hizmetleri veremedi. Taahhüt ederim ki ilçe belediye başkanlarımız Büyükşehir belediye başkan gücünde olacak. Birbirimizle ortak çalışacağız. Hizmetler yerinde fikir alışverişi içerisinde olacak. Unutulmasın ki İYİ Parti'nin Büyükşehir belediye Başkan Adayı CHP'nin de Büyükşehir Belediye Başkan Adayıdır. Milletin adayıdır. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte ilçe gelirlerinin yüzde 40'nın kaybolduğuna dikkat çeken Şıktaşlı, hedeflerinin ilçelerin kaybolan gelirlerini tekrar kazandırmak olduğunu belirterek, “Bunun için hem ekonomiye yönelik, hem de istihdama yönelik çeşitli projelerimiz var. İlçelerimiz kaybettikleri gelirini tekrar geri kazanacak. Yatırım ve projelerimiz ile ilçelerimizi marka ilçeler haline getireceğiz. Yapacağımız işlerden bir tanesi de tarımsal kalkınmaya yönelik olacak. Bir 'Tarım A.Ş.' kuracağız. Bu şekilde Manisalı üretecimizin ürettiği ürünün değer kaybını yaşamayacak. Pazar bulma sıkıntı yaşamayacak. 'Yaş Üzüm Birliğini' kuracağız. Böylece üzüm artık değerini kaybetmeyecek. Üretici kazanırsa Manisa'da kazanacak. İlçelerimizi ayağa kaldırdığımız taktirde Manisa'da ayağa kalkmış olacak. İlçelerimizde her zaman vatandaşımız ve üreticimizle bütünleşen bir belediyecilik anlayışı içinde olacağız" diye konuştu.

Şıktaşlı'nın ilçe ziyaretlerine eşi Nesrin Şıktaşlı, CHP İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ünal Abdullah Gül, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ilçe belediye başkan adayları ve ilçe başkanları eşlik etti.