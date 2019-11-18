Millet Kıraathanesi kitap bağışlarını bekliyor

Ege Bölgesi'nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, başta öğrenciler olmak üzere her yaş grubundan insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kaynak Mahallesi 4000 sokak No: 1 / D adresinde hafta içi 08.00 - 24.00, hafta sonu da 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet veren kıraathanede öğrenciler, hem vakitlerini güzel değerlendiriyor hem de sınavlara hazırlanıyor. Vatandaşların Millet Kıraathanesi'ne yaptığı kitap bağışlarını, ekipler evden alıp kıraathaneye bırakıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, öğrencilerin kıraathaneye olan ilgisinden memnun olduklarını vurgulayarak, “Öğrencilerimiz tarafından kıraathanemize ilgi yoğun. Vatandaşlarımız da kıraathanemize bağışta bulunarak, gençlerimizin geleceğine katkı sunabilirler. Kitap bağışında bulunmak isteyenler, 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezimizi aradığında ekiplerimiz kitapları alıp kıraathanemize yerleştirecektir. Vatandaşlarımız yapacağı kitap bağışlarıyla birçok insanın faydalanmasını sağlayacaktır. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” dedi.