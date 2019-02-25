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Milletin adayı Özdemir'den Kuşlubahçe'ye alt geçit sözü

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkanı adayı İsa Özdemir ekibiyle birlikte gün boyu Karaköy esnafının dertlerini dinledikten sonra akşam saatlerinde Kuşlubahçe Mahallesine çıkarma yaptı.

Mahallenin tek girişinin olmasının büyük sıkıntıya neden olduğunu kaydeden Özdemir, "Buraya bir alt geçit yapılması lazım. Bunu da inşallah Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içinde hayata geçireceğiz.” dedi.


Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir Karaköy esnafına giderek sorunlarını dinledi ve notlar aldı. Esnaf tarafından büyük ilgiyle karşılanan Özdemir, Karaköy semtini canlandıracak, esnafı rahatlatacak projelerle vatandaşın yüzünü güldüreceklerini söyledi.



"Alt geçit şart"


Esnaf gezisi sonrasında Kuşlubahçe Mahallesine çıkarma yapan Özdemir burada muhtar Ramazan Yılmaz tarafından karşılandı. Kahvehaneleri gezen, vatandaşla sohbet eden, esnaf dükkanlarına uğrayan Özdemir “Mahallemizin sıkıntılarını biliyorum. Göreve geldiğimde bu mahalle için özel çalışacağım” dedi.


Kuşlubahçe mahallesinin tek girişinin olmasının vatandaşlar tarafından sıkıntı oluşturan bir durum olduğunu söyleyen Özdemir, “Buraya bir alt geçit yapılması lazım. Bunu da inşallah Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içinde hayata geçireceğiz.” dedi.


Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “Halkımız artık defalarca söylenmesine rağmen çözülmeyen sorunlardan bunalmış durumda. Halk bizi bekliyor. Onlara sorunların Millet ittifakı ile çözüleceğinin sözünü verdik.” diye konuştu.

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