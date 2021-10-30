Milletvekili Bilen Kula'da temaslarda bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Kula'da partili vatandaşlarla buluşup esnaf ziyareti yaptı. Kula Ziraat Odası Başkanlığı'nı da ziyaret eden Milletvekili Bilen, Kula'da yürütülen lavanta projesi ile ilgili Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu'dan bilgi aldı.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula'ya geldi. İlk olarak AK Parti Kula İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Milletvekili Bilen, burada İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partililer ile bir araya geldi. Partililer ile bir süre sohbet eden Bilen, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Beraberindeki heyet ile birlikte Kula Ziraat Odası Başkanlığı'nı da ziyaret eden Milletvekili Bilen, burada Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu ile görüştü. Kula'da yürütülen lavanta projesi ile ilgili başkanlarla görüş alışverişinde bulunan Bilen, Selendi ilçesindeki programı için Kula'dan ayrıldı.