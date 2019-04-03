Milletvekillerinden Başkan Çelik'e tebrik

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, seçimlerde gösterdiği başarı nedeniyle tebrik etti. Milletvekilleri, yeni dönemde de Başkan Çelik'in başarılı çalışmalar yapacağına olan inançlarını dile getirerek, her türlü desteği kendisine vereceklerini ifade etti.

31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tebrikleri kabul ediyor. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti il yöneticileri ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, tebrik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in 5 yıl boyunca çok başarılı hizmetlere imza atarak, toplumun her kesimine dokunduğuna dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, “Başarılı hizmetleri neticesinde bir kez daha göreve talip oldu ve başarılı oldu. Cumhur İttifakıyla beraber milletvekillerimiz, bizler yoğun bir şekilde koşturduk, başarılı bir sonuç aldık. Ömer Başkanımız beş yıl boyunca ekibi, meclis üyeleriyle birlikte gayet başarılı bir performans ortaya koyacaktır. Bizler de sonuna kadar yanındayız.” şeklinde konuştu.

Seçim sonuçlarının Şehzadeler ve Manisa için hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da "Cumhur İttifakı olarak hem Şehzadeler hem de Manisa'ya daha fazla hizmet kazandırılacağına eminiz.” dedi. Diğer siyasi partilerle centilmence bir yarışa girdiklerini ve Manisa merkezde Cumhur İttifakı adaylarının bu yarışta başarılı olduklarını ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisalı hemşehrilerine teşekkür ettiğini söyledi.

“Başarılı hizmetlerini sürdürecektir”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in gönül belediyeciliğini en iyi şekilde uygulayan başkanlar arasında yer aldığını kaydeden AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şöyle konuştu: “Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz gönüllerin başkanı olarak başkanımıza sahip çıkmıştır. İlk dönemde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını inanıyoruz ki bu dönemde de fazlasıyla sergileyecektir. Başkanımızın tüm Şehzadeleri ilgilendiren güzel projeleri var. Bizler de milletvekilleri olarak bu projelerin devamı noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başkanımızı ve seçilen meclis üyesi arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.”

“İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise konuklarına nazik ziyaretleri ve hem seçim kampanyasında hem de önceki dönemde verdikleri destekler için teşekkür ederek şunları söyledi: “Şehzadeler halkı iradesini ortaya koymuştur. Bir beş yıl daha devam yönünde bir karar vermiştir. Biz de bu karar doğrultusunda ilk günkü aşkla, tevazu samimiyet ve gayretle hizmet etmeye devam edeceğiz. Oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Şehzadeler'de yaşayan tüm vatandaşlarımız bizim birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hepsini kucaklayarak, hepsini severek, hepsinin hizmetkarı olmak için çaba ve gayret sarf etmeye devam edeceğiz.”