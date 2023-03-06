Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, Turgutlu'daki maçta anıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 23. haftasında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren milli basketbolcu Nilay Aydoğan unutulmadı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile DİBA Takımı oyuncuları sahada 'Türkiye Tek Yürek' yazılı pankartı açtı. Mücadele öncesinde kadın basketbol takımı oyuncuları ve teknik ekibi, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları ve milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ı andı. Aydoğan'ın, Hatay'da oynadığı maçın ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımıyla birlikte Ankara'ya dönmeyip, babaannesi Hacer Aydoğan'a sürpriz yapmak için annesine ve ağabeyine haber vermeden Malatya'ya gittiği öğrenilmişti.

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda, Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile DİBA Takımı arasında oynanan karşılaşma öncesinde 'Bir Oyuncak Bir Mutluluk' kampanyası çerçevesinde de depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere sahaya çok sayıda oyuncak atıldı. Toplanan oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.