Milli Eğitim Müdürü Sümen'den şehit öğrencisine vefa

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte öğrencisi olan ve ilk öğretmen şehitlerden biri olan Durmuş Güçlü'nün ailesini ziyaret etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, beraberindeki heyet ile birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, 6 Eylül 1989 yılında şehit edilen Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in öğrencisi şehit öğretmen Durmuş Güçlü'nün Evciler Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in öğretmenlik yıllarından öğrencisi olan ve öğretmenlik görevine başladıktan iki gün sonra terör örgüt üyeleri tarafından kaçırılarak şehit edilen Durmuş Güçlü'nün ailesini ziyaret eden protokol üyeleri, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ve evinde tedavi gören anne Hanım Güçlü'ye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğretmenlik yıllarında gelecek nesillere ışık olsun diye yetiştirdiği ve çok sevdiği öğretmenlik mesleğini yerine getirirken kaçırılarak şehit edilen öğretmen Durmuş Güçlü'nün ailesini Öğretmenler Günü münasebetiyle ziyaret ederek unutmadıklarını gösterdiklerini ifade eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "Öğretmenlik mesleğimin ilk yıllarında, bir cuma akşamı vedalaşarak öğrencilerine ışık olsun diye uğurladığımız öğretmen olan öğrencim Durmuş Güçlü'nün, iki gün sonra kaçırılarak şehit edildiği bilgisiyle yıkılmıştık. İlk öğretmen şehitler arasında bulunan öğrencim, 6 Eylül 1989 yılında şehit olmuştu. Bizde her yıl Öğretmenler Günü dolayısıyla kendisinin mezarını ve ailesini ziyaret ederek unutmadığımızı gösteriyoruz. Şehidimizin annesinin geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir rahatsızlık sonucu evinde tedavi görmesi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Büyüklerin ellerinden öperek hayır dualarını aldık. Şehidimizin kabrini ziyaret ederek duada bulunduk. Rabbim, şehit Öğretmen Durmuş Güçlü ve tüm şehit meslektaşlarımızın mekanını cennet eylesin.” dedi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in şehit öğretmenin ailesine gerçekleştirdiği ziyarete, Kula İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Nedim Yerli, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Özel ve İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Özkan'da eşlik etti.